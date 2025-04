Recíprocos

No mires hacia arriba. Y lo digo en serio, al menos si vas caminando por la calle del Arco del Cristo en Cáceres. El acceso ... principal al casco antiguo de Cáceres debería tener un cartel de advertencia en la entrada que dijera: entre bajo su propia responsabilidad.

Si decide arriesgarse por el desfiladero, quizá queriendo vislumbrar mejor el campanario de Santa María o tal vez hacerse un selfie ante el irregular Arco de la Estrella, siga mi consejo y camine por el medio de la calle. Si no, no será porque a usted, a su pelo y a los hombros de su chaqueta no se les ha avisado. Cáceres, como muchas otras ciudades del mundo, tiene un serio problema con las palomas.

Y estoy confundido.

Algo nos ha pasado. Algún giro sociológico ha tenido lugar en el transcurso de este nuevo milenio que ha puesto al mundo, tal y como yo lo conocía, al revés. Es un fenómeno que llega más allá de nuestras fronteras o quizás es uno que nos ha llegado desde lejos. Cierto es que las diosas Ishtar, Venus y Afrodita han sido representadas por palomas y en la iconografía cristiana se dice que la paloma representa al Espíritu Santo, pero todo eso son mitos. ¿Desde cuándo las palomas han ido más allá y han adquirido el estatus de especie protegida? De hecho, en un contexto más amplio, ¿desde cuándo los animales son más importantes que los miembros de nuestra propia especie?

Uno de los casos más atroces de esta tendencia creciente tuvo lugar recientemente en las tierras devastadas y traicionadas de Afganistán, cuando los talibanes entraron en la capital y retomaron fácilmente el control del país tras veinte años de guerra. Multitud de familias afganas cuyos miembros habían trabajado con las fuerzas occidentales desafiaron casi todo lo que se puede imaginar para llegar al aeropuerto antes de que fuera demasiado tarde. Un intento desesperado y peligroso de huir del país antes de ser asesinados como traidores por los maníacos mesías entrantes. Imagínense su horror cuando temblaban en el frío glacial y miraban a través de la valla metálica para ver cómo los británicos habían fletado aviones para repatriar a perros antes que a ellos.

Los animales por delante de las personas.

Personas, debo añadir, que habían arriesgado sus vidas por trabajar para la coalición. Pero no por decir esto tengo algo contra los animales, pero hay una clara diferencia entre ellos y nosotros.

Más cerca de casa, en Cáceres, el ayuntamiento ha tenido que llegar al extremo para intentar dar una solución a esta plaga aviar y no provocar a este lobby de poder. Finalmente se decidió construir una enorme jaula para atrapar y alojar a las aves hasta que pudieran ser liberadas. Imagínese un 'Liberad a Willy' de Disney, pero con plumas. Pero, ¿dónde está la naturaleza para ellos? ¿Creen que se puede convencer a algún país del norte de África para que las acoja? Además, las palomas son increíbles navegantes. Algunas aves pueden encontrar el camino a casa desde casi 1.000 kilómetros de distancia.

En estos tiempos de un narcisismo tan alarmante, me pregunto en qué momento hemos olvidado lo que significa ser humano.