Recapitalización vital

Once meses esperando vacaciones y, en un abrir y cerrar de abanico, ya se nos han acabado. Vuelta al reloj, a los zapatos de horma, ... a constatar que las horas del lunes son más largas que las del sábado y que «el sudor de tu frente» no solo lo causa el sol.

Servidora, que este verano decidió poner las neuronas en barbecho, no ha sido, sin embargo, inmune a la pátina de catastrofismo con la que se han empeñado en barnizarnos hasta conseguir que cada lametón de helado nos supiese a ceniza, cada rayo de sol se transfigurase en amenaza y en cada sorbo de cerveza creciese una espuma con sabor a frío y descontento.

Por eso, cual cigarra prevenida, he dedicado mis días de asueto a invertir.

Dado que ni soy experta en macro-micro-sacro economía y que mis haberes, más allá de los proporcionados durante casi cuarenta años trabajando, no llegaban para ingresar en el Ibex, opté por mejorar mi economía emocional y hacer una inversión segura: he pasado el verano invirtiendo en recuerdos.

Capitalicé mis experiencias; borré los números rojos de la fatiga y los malos pensamientos; localicé a una prima de riesgo y la invité a salir; renegué de cambios de divisa que tornasen dólares en dolores, koronas en reyes y libros en libras y, al final, conseguí que mi producto interior fuese menos bruto y mi inflación anímica acabase revalorizada.

Con el saldo acumulado, espero que cuando el otoño aparezca, ese otoño que nos adelantan lleno de precios subiendo y bolsillos bajando, aún pueda disfrutar del rédito proporcionado en tardes de paseos familiares, noches de risas y reencuentros y horas indolentes, de manera que el balance entre pesimismo y resistencia salga a mi favor.

En el invierno duro, quizás no más duro que el anterior y quién sabe si menos que el siguiente, mientras un loco atornille al mundo con una espita de gas en una mano y un botón rojo en la otra, romperé la hucha alimentada cada atardecer y sacaré mi calderilla vital: las fotos del mar inabarcable, el polvo que las Perseidas derramaron en mi jardín o el sabor del tomate recién cosechado.

Y en la primavera, cuando brote la plaga de mercachifles y trileros vendiendo promesas electorales, cerraré el grifo de mi crédito y plantearé, con mis acciones de la bolsa en que guardo los momentos jubilosos, una contraoferta a sus compromisos de saldo, su mercantilización de ilusiones y su bancarrota de escrúpulos.

Espero así sobrevivir hasta el próximo verano. Y hasta poder financiarme pequeños placeres: ratos de buena conversación con amigos, aunque sea al abrigo de una manta; sobremesas familiares, aunque sean tras un humilde cocido; un trabajo que me dignifique y una salud que me soporte. Y, en vez de tarjeta black o cuentas en Suiza, postales por Navidad y un banco al sol en enero donde recontar algún patrimonio interior que me ayude a seguir sonriendo.