Rebuznos en la noche

Esperando en el paso de peatones, junto a la iglesia de los Salesianos de Badajoz, fui testigo involuntario, junto a otras personas, de una desagradable ... discusión entre una pareja de adolescentes de apenas 15 años. Acababan de salir del colegio y tenían problemas entre ellos. La agradable presencia física de ambos suponía un triste contraste con las formas y el tono desvergonzado de sus expresiones. Pasando olímpicamente de cuantos los oíamos, la chica sentenció: «Pues como te vuelva a ver tonteando con ella, te pongo los cuernos otra vez con ....». Seguían faltándose el respeto mutuamente mientras se alejaban, dejándonos una mezcla de enfado y lástima y a mí unos incontrolables deseos de refregarles la boca a los dos mocosos con una guindilla bien picante, tal y como mi madre amenazaba hacerme cuando me oía alguna infantil picardía. Son estas actitudes de debilidad moral y falta de respeto para sí mismo y con el sexo opuesto las que más adelante desembocan en males mayores. Ellos ya forman parte de ese sector joven tan «desinhibido» que le da lo mismo airear sus trapos sucios en un concurrido paso de peatones, como romper el silencio de la noche desde las ventanas de un centro, que debería ser albergue de la cultura y el saber estar, desgañitándose a rebuznos a todo pulmón en un amplio repertorio de groserías y obscenidades. Y todo ello con la complacencia de las destinatarias de los 'piropos', que solo lo ven como una gracieta más entre el mundo estudiantil con sus novatadas. Afortunadamente, también nos quedan la mayoría de nuestros jóvenes llenándonos a las familias de alegrías y orgullo. Habrá que adaptarse, pero para los que ya hemos perdido la cuenta de los otoños que hemos visto desvestirse a los árboles de sus hojas, nos cuesta asimilar el descerebrado comportamiento de cierto sector de la sociedad. Y no es que ignoremos que ya no se estila aquello de prenderse en el ojal jazmines para cenar, es solo que nos gustaría conservar los pequeños gestos, que tan poco cuestan y nos hacen la convivencia mucho más amable: ceder el paso, el asiento, la derecha en la acera..., y todo a cambio de una mirada o sonrisa agradecida. Esto nos parece preferible a volver a los tiempos de las cavernas, cuando el hombre conquistaba a su hembra con gruñidos, manotazos y arrastrándola por los cabellos hasta la cueva. ¿Cuánta culpa de tan asilvestrado comportamiento nos corresponde a la sociedad? ¿Y cuánta a los padres?

Cartas a la directora