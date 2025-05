Rebelión de impotencia

La sobrevenida revuelta desatada contra el Kremlin por los mercenarios del Grupo Wagner que capitanea Yevgeni Prigozhin, cuña de la madera sobre la que ha ... construido su régimen autoritario Vladímir Putin, adentra la guerra que lleva 16 meses asolando territorio ucraniano en un escenario tan inesperado como impredecible. El anuncio ayer por la tarde de Prigozhin, previa mediación del presidente bielorruso con Putin, de que detenía el avance de sus tropas a sueldo para evitar un «derramamiento de sangre», atemperó la altísima tensión de una jornada que discurrió sobre un terreno minado ya por los efectos de la grave, ilegítima e inasumible invasión por el Gobierno de Moscú de Ucrania. La toma por los soldados de Wagner, sin resistencia alguna, de Rostov del Don, su acelerada progresión hacia la capital rusa hasta situarse a apenas 200 kilómetros, el llamamiento del alcalde moscovita a sus conciudadanos para que limitaran al máximo sus desplazamientos y el discurso de Putin tildando a su antiguo aliado de «traidor» y echando mano de la épica recurrente a la Revolución bolchevique de 1917 trazó un cuadro de acontecimientos sumamente inquietante por su imprevisible cariz y la dificultad para acceder a información fiable en Rusia. Pero más allá de las razones genuinas, en ningún caso morales, que hayan llevado a Prigozhin a volverse contra quien le encumbró, lo ocurrido en las últimas horas no en suelo ucraniano, sino en el corazón del gigante ruso transmite al mundo la imagen de un Putin debilitado bajo la amenaza de un poder paramilitar capaz, cuando menos, de retarle.

Que el primer desafío le haya llegado al jerarca no por un alzamiento de su castigado pueblo sino por el de un oligarca mercenario crecido a su sombra no hace sino reflejar el autoritarismo liberticida del régimen. El mismo que lleva casi año y medio intentando sojuzgar a los ucranianos y domeñar a la comunidad internacional que no comulga con sus pretensiones. Es casi misión imposible anticipar la reacción de un líder autocrático desafiado en el ejercicio de su poder y en la entereza para ganar una guerra que se prolonga. Europa se ha expresado en este trance brumoso con toda la cautela diplomática. Pero las grietas que pueda abrir en el fortín del Kremlin la incierta asonada de Wagner han de ser aprovechadas en lo que sea posible para apuntalar la posición ucraniana frente a un Putin que ha convertido su inaceptable invasión es un todo o nada.