Rebeldía 'versus' panicofilia

Inicio el año 2023 con un nuevo libro 'Rebeldía (inteligente) contra la panicofilia'. Su título responde al espíritu de rebeldía social que espero ilumine el ... momento histórico vivido en España y en otros países europeos con vínculos sociales, políticos, económicos y culturales. La peculiaridad temporal es la coyuntura de crisis consecutivas y prolongadas, la multicrisis, especialmente a partir de la crisis financiera de 2008, conocida como la Gran Recesión, cuyas consecuencias sociales todavía soportamos en una Europa debilitada.

La desobediencia y la insubordinación nunca gozaron de simpatía a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, los neuropsicólogos señalan que ser rebelde, siempre con causa, puede ser un síntoma de buena salud física, mental, espiritual y social. Quien escribe ejerciendo de sociólogo pretende incitar a la rebeldía social con propósitos positivos desde la inteligencia colectiva, siendo conscientes de las injusticias sociales. A partir de ahí, si somos capaces de cambiar modelos de globalización, medioambientales y económicos, alcanzaremos las metas de la erradicación de cualquier situación de desigualdad, pobreza o negación de los derechos humanos.

El pasado crítico y el presente posmoderno me han «obligado» moralmente a relatar lo que nos está sucediendo durante los últimos meses y años. Las distintas alarmas sociales a nuestro alrededor me indujeron a observar, cuestionar y experimentar –como practicaba el gran maestro Da Vinci– lo vivido en este periodo. Desde el diálogo mental he podido interpretar ciertos resultados de la observación participante, nutrido con el análisis de contenido de titulares mediáticos y conversaciones interpersonales; además de fuentes de inspiración del pensamiento crítico como '¡Indignaos!', escrito por Hessel en 2010, quien, según afirmaba, «todo buen ciudadano debe indignarse actualmente porque el mundo va mal, gobernado por unos poderes financieros que lo acaparan todo».

En mi ánimo está que entendamos las claves del diagnóstico de este periodo de recesión económica y crisis política, que defino como panicofilia. Se trata de un hecho incontestable en España y en otras latitudes del Viejo Continente, que estamos siendo acostumbrados a vivir rodeados de incertidumbre e inseguridad, llegando a ser parte inevitable de la cotidianidad. Es decir, cuando las olas de la pandemia del covid-19 desde marzo de 2020, de calor extremo e incendios durante las últimas fechas estivales, de invasiones de un país sobre otro por motivaciones geoestratégicas, incluso de atentados terroristas que parecen haber desaparecido de la faz de la Tierra, se normalizan en esta nueva realidad, estamos generando una tendencia por el gusto extraño a situaciones críticas y traumáticas. 'A priori' no sería comprensible desde el punto de vista psicosocial, pero ocurre que nuestros cerebros son alimentados con mensajes catastrofistas que rumiamos y rumiamos, creando un contagio masivo de pánico colectivo en las sociedades europeas.

Hoy hay que seguir indignándose con lo que sucede inicuamente cada día, cuando en apariencia todo funciona de modo correcto ante el bombardeo de mensajes que transpiran tanta felicracia. Existen graves fallos estructurales, ya cronificados en el sistema social, que parecen no preocuparnos como ciudadanía, a juzgar por la falta de movilización cívica en esta época de crisis sistémicas. Eso sí, cuando la mayoría social empieza a perder confortabilidad, es decir, su situación de bienestar, salud y comodidad se deterioran, entonces saltan todas las alarmas, derivando en conflictos sociales. A fin de evitar escenarios frentistas, nuestra posición como ciudadanía democrática debe ser de rebelión a favor del progreso humano. Para ello la condición 'sine qua non' sería fomentar valores sociales, desde la infancia en las familias y aulas escolares, que representaran una voluntad indómita y un sentimiento de libertad plena. La práctica de una pedagogía social en comunidades educadoras sería una estrategia de democratización, si se aplicara curricularmente con conocimiento de causa en los procesos de enseñanza; de suerte, que podríamos afrontar cualquier desafío con las máximas garantías de inclusión social, cultural y económica, sobre todo en momentos históricos críticos que trastornan el autodesarrollo y los aprendizajes significativos.

Justamente, la relevancia de la inclusión frente a la exclusión en sus distintas formas de discriminación social en Europa –racismo, machismo, edadismo o capacitismo, entre otras– no pueden ser consentidas como intentos de desgobiernos políticos y desconciertos patrióticos, perpetrados desde ideologías extremistas y radicalizadas con discursos de odio y miedo. Las situaciones de caos soliviantan a segmentos de la población que reaccionan contra el funcionamiento democrático de los países, como si fuera el origen único de los problemas sociales, políticos y económicos padecidos en la actualidad.

'Rebeldía (inteligente) contra la panicofilia' se publica para combatir, desde el compromiso intelectual y la militancia social, cualquier tipo de neutralidad, ya sea ideológica, filosófica o axiológica, como proponía Weber como método de trabajo científico. No podemos continuar en el estado de pasividad que algunos quieren imponer para silenciar nuestras voces con respecto a esta coyuntura de crisis continuadas.

En ese sentido, recomiendo la escucha activa con personas próximas para comprender los riesgos de las dinámicas vertiginosas en nuestros ambientes familiares, laborales, vecinales, etc. Quizás así, superemos esta panicofilia diagnosticada en sociedades hiperproductivas, hiperconsumistas e hipermedicalizadas como la española. Este libro no es un manual de supervivencia frente a la panicofilia, pero reconozco la importancia de estimular las funciones neurológicas para que mente y cultura interactúen ante tales circunstancias adversas. Sin duda, hay formas de pensamiento social que pueden excitar la inteligencia colectiva, siendo la mejor vacuna contra 'tolo que está a acontecel alreol' –como se diría en extremeño o estremeñu–. No hay más opción para sobrevivir en tiempo de mutaciones. Tomemos conciencia social.