HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los equipos de rescate extraen el cadáver de un niño de los escombros de una casa en Deir Al Balah, al sur de Gaza. EFE
Columna

«Por una rebeldía esperanzada»

Sacerdotes de Acción Católica: Ante Gaza desde Extremadura

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:50

Comenta

El Señor le replicó: «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. (Gn, 4)

Mientras se discute por la ... terminología adecuada para expresar lo que está ocurriendo en Gaza («genocidio»,» masacre», «atropello criminal», «devastación» …), muchos somos testigos de un dolor y una muerte sin sentido que nos interpela a toda la humanidad, y ante lo que no queremos ser indiferentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  3. 3 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  4. 4 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  5. 5 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  6. 6

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  7. 7

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10

    La creación de la universidad privada sigue adelante con el informe desfavorable de los servicios jurídicos de la Junta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Por una rebeldía esperanzada»

«Por una rebeldía esperanzada»