En un capítulo de 'The Wire', dos periodistas del 'Baltimore Sun' miran por la ventana cómo una columna de humo asciende, a lo lejos, por ... el horizonte de la ciudad. Allí se quedan especulando sobre el origen del incendio hasta que otro compañero, sorprendido, les pregunta si han llamado para averiguar lo que sucede y publicarlo. No lo habían hecho. El periodismo de hoy se ha convertido en un acto de rebeldía. Hay que rebelarse contra la comodidad de cubrir un suceso por teléfono. Contra las ruedas de prensa en diferido. Rebelarse contra la dictadura del 'clickbait'. Contra los titulares que hacen preguntas y no las responden. Contra los intentos de convertirnos en simples portavoces de mensajes. Y hay que ser rebelde, con mayúsculas, ante todos aquellos que critican a los periodistas que no refuerzan sus convicciones políticas o religiosas.

