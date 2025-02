La rebaja penal de Ponsatí

Comenta Compartir

El regreso a Barcelona de uno de los cargos catalanes prófugos de la justicia por el 'procés' –la hoy eurodiputada Clara Ponsatí– ha vuelto a dar lugar a una escenificación por parte del secesionismo más inmovilista con la que sus protagonistas, encabezados por el expresident ... Puigdemont, combinan el victimismo de los supuestamente represaliados y la épica de la resistencia. Pero ni a propios ni ajenos se les escapa que si Ponsatí ha retornado a casa cinco años después de su huida es porque la reforma penal del Gobierno de Sánchez ha obligado al juez del Supremo Pablo Llarena a dejar la acusación contra ella en mera desobediencia, un delito secundario que la libera del riesgo de ir a prisión. Como también resulta obvio, vista su actitud y la de sus defensores, que el objetivo de la vuelta de la exconsejera pasa por mantener la actitud desafiante hacia el Estado que ya no va a poder perseguirla por sedición y confrontar, al tiempo, con «el colaboracionismo» de ERC. El resquebrajamiento de la comunión independentista de la que se jacta el Ejecutivo de Sánchez no es una cuestión en absoluto menor. Pero el interés en incentivarla no justifica la erosión que la rebaja en el Código Penal está causando a un Estado de derecho forzado a desdecirse de sus imputaciones.

