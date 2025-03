Rebaja descontada

La bajada de los tipos de interés en 25 tipos básicos por parte del BCE va en consonancia con la caída de la inflación, mientras ... la institución radicada en Fráncfort advierte de la ralentización del crecimiento económico «como reflejo de la debilidad del consumo privado y de la inversión». La buena noticia que han recibido los hogares con hipotecas pendientes, aun con la advertencia de que la entidad que preside Christine Lagarde continuará mostrándose restrictiva en cuanto a la rebaja del precio del dinero mientras el IPC continúe por encima del 2%, queda matizada por expectativas poco halagüeñas para la eurozona, con previsiones de un incremento del PIB del 0,8% para el presente ejercicio y del 1,3% y el 1,5% para los dos siguientes. Expectativas que son causa, a su vez, de la reducción del tipo de referencia –que sirve de guía para el euríbor– al 3,5%, situándolo al nivel de junio de 2023, con el propósito de que parte del dinero empleado hasta el momento para atender a los compromisos adquiridos por los clientes de las entidades financieras sea destinado a consumos e inversiones o a un ahorro disponible para el conjunto del sistema. Incluida la eventualidad de que la bajada de los tipos de interés induzca un incremento del precio de la vivienda que sus tenedores dan por descontado, dando por supuesto que el monto total de lo que las familias dedican a satisfacer sus necesidades habitacionales –en este caso en España– siga fluyendo más o menos por el mismo circuito.

El BCE sigue confiando en que la inflación se sostendrá en torno al 2% pretendido antes de que finalice 2025. Aunque Lagarde no quiso especular, como es lógico, sobre la pauta que podría seguir el organismo que preside con los tipos de interés dado que persiste la inflación subyacente. El anuncio de ayer no constituyó ninguna sorpresa para las entidades financieras y para los mercados. Estaba ya descontado en sus previsiones y planes operativos. Ahora queda por ver hasta qué punto los préstamos con interés variable a particulares y empresas experimentan la misma relajación que el BCE ha tratado de insuflar en el ánimo de hipotecados y endeudados en general. Cuando, en una economía de mercado, no existe una hoja de instrucciones que acompañe a cada medida de relajación de la política monetaria. Ni para las entidades bancarias ni para sus usuarios.