Realidad cuestionada

Entre la sentencia del Supremo que ha rebajado de 37 años a 29 la condena de un asesino que asestó 83 puñaladas a su mujer ... en presencia de sus hijas de cuatro y dos años, y las declaraciones del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, la situación en que viven muchas mujeres en España se vuelve cada vez más complicada, y no es de extrañar que las mujeres den un paso atrás a la hora de denunciar a sus maltratadores. En el caso del Supremo justifica la rebaja de la pena del criminal porque no está demostrado que las niñas sufrieran daños psicológicos. Es inaudito que el equipo de personas encargadas de aplicar justicia no tenga en cuenta que las niñas presenciaron como el verdugo asestaba una puñalada tras otra hasta las 83 y que, además, permanecieron al lado del cadáver de su madre durante siete horas hasta que una vecina las encontró. Las niñas recibieron veintitrés sesiones de terapia y con esta forma de actuar del Supremo subestima el trabajo realizado por los profesionales encargados de tratar que el daño psicológico sufrido por las niñas sea más llevadero; si es que eso es posible, después de un asesinato como este, y en una edad en la que los niños son como una esponja. En cuanto al desprecio que siente García Gallardo hacía las mujeres, se lo tiene que mirar, además de que sus socios de gobierno pongan freno a esas barbaridades que afectan a todas las mujeres, incluidas las de su familia. Da vergüenza ajena vivir en un país donde 37 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año y que, a pesar de los pasos dados en cuanto a igualdad se refiere, haya personajes que cuestionen la evidencia.

Cartas a la directora