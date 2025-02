El Real Madrid se pasea por la Liga

Comenta Compartir

El Real Madrid va sobrado en la Liga. No es que tenga un gran fútbol de equipo, pero el suficiente para no pasar dificultades, gana ... por la mínima pero gana y mientras los demás están dando una de cal y varias de arena. Una muestra de ellos es el Atlético, a comienzos de este año 2021 campeón de Liga y acto seguido pasando dificultades para ganar o yo diría empatar en el propio Wanda Metropolitano y es que todos los equipos que pasan por este campo se convierten en dificultosos, y a la vista de que el Atlético pierde el tiempo y no juega, el rival no lo toma en serio y le complica la vida. Desde que Godin abandonó el equipo no ha habido defensa y hoy en día está al mínimo y eso con un Porto esperando que es superior a un mediano Mallorca, esto es como en el circo «más difícil todavía» y el equipo colchonero sin encontrar juego y como cada uno por su cuenta.

Cartas a la directora