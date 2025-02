El Real Madrid, Cáceres y las inocentadas

Enrique Sánchez González, secretario de la directiva del equipo blanco, envió anoche un burofax a la Federación Española de Fútbol expresando su negativa a disputar el partido de Copa del próximo 3 de enero en Cáceres, aduciendo el mal estado del terreno de juego del ... estadio Príncipe Felipe «que podría acarrear graves lesiones a jugadores que por trayectoria y calidad se encuentran en la élite del fútbol mundial, con el consiguiente quebranto para nuestros intereses deportivos e institucionales», emplazando al organismo federativo a designar un nuevo escenario.

Creo que no se me dan mal las inocentadas. Una vez falsifiqué un escrito dirigido a un compañero de trabajo en el que, desde el departamento de recursos humanos, se anulaba su próxima y ansiada prejubilación por determinadas causas legales; y se lo tragó, no reparando en que quien firmaba ese escrito era un tal «Inocencio Santos». Nuestras expectativas muchas veces nos inducen a ser crédulos.

Alguna vez me he referido a esta sana práctica que permitía al menos una vez al año introducir un puntito de humor en los centros de trabajo y, sobre todo, en el generalmente sombrío panorama informativo de la prensa diaria, tradición que se ha ido perdiendo con el tiempo por diferentes motivos. Creo que el principal de ellos es la generalización de ‘fake news’ todos los días del año en redes sociales, blogs o plataformas informativas de distinto pelaje, con el fin de crear desinformación y caos para obtener réditos generalmente políticos. Son inocentadas atemporales dirigidas y sistematizadas que intentan incluso desnaturalizar resultados electorales y que tiene especialistas detrás, no solo sociólogos a sueldo, sino estados como el ruso, que se han tomado muy en serio el pensamiento de Anatole France cuando dijo aquello de que «sin mentiras la humanidad moriría de desesperación y aburrimiento». Así pues, si el horizonte de la información está plagado de bulos y embustes, donde resulta complicado diferenciar el grano de la paja, el efecto de las clásicas inocentadas del día de hoy se ha ido perdiendo, ya que casi todos los días del año son ya 28 de diciembre para muchos ‘informadores’. Y para introducir una inocentada inocua y tradicional, hay que recurrir entonces a ‘fakes’ más burdas que destaquen del resto.

Cuando yo era pequeño, recuerdo aquella noticia de la leona avistada en las serranías extremeñas y que tanto dio que hablar (pues creo que se informaba de ello en fechas distintas a tal día como hoy). Añoro aquellas épocas simples donde la inocentada más grave era poner un muñequito de papel en la espalda del conserje. Añoro los tiempos menos enrevesados (y, por ende, más inocentes) huérfanos de redes sociales, con limitados canales para la mentira y donde, si se pretendía falsear y mentir, había que hacerlo «a pelo», cara a cara.