Las razones de Bárbara

Comenta Compartir

Badajoz bostezaba los últimos compases del año pasado. Feliz y aburrida, como corresponde a una vieja dama ociosa y regalada al compás de Extremadura, esa ... tierra en donde al parecer nacieron los dioses y se echaron a dormir. No hay problemas pendientes de resolver. La ciudad alegre y confiada se aprestaba a comer las uvas como si fueran racimos de covid. Dame veneno que quiero morir. Pero es sabido que cuando el diablo no tiene que hacer, mata moscas con el rabo y así Badajoz, la ciudad sin problemas, decidió inventárselos para no morir de aburrimiento. Fumata blanca en las chimeneas de la Junta. 'Habemus pontem' anuncia el protodiácono Fernández Vara y, tras unos segundos de emocionado silencio, añade 'que sibi nomen imposuit –que se llamará– Veinticinco de Abril' por mis güitos morenos, le faltó añadir. Y se armó la mundial. Argumentaba el hombre que era un guiño a nuestros vecinos portugueses, pero como que no convencía al personal, e incluso hubo quien le tildó de paleto considerando que ya existe el gran puente del 25 de abril (antes de Oliveira Salazar) en Lisboa, lo que convertiría el nuestro en un quiero y no puedo ridículo. El Ayuntamiento de la ciudad propuso como nombre alternativo el de Bárbara de Braganza que, aparte de un instituto, fue una infanta portuguesa reina de España. Pero el paladín se lo había prometido al 'premier' António Costa en Trujillo y no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. La ciudad sin problemas ya tenía en qué entretenerse.

María Magdalena Bárbara Javier Leonor Teresa Antonio Josefa de Braganza, Princesa de Beira e Infanta de Portugal, era una mujer inteligente, resolutiva, culta, amante de las bellas artes, especialmente de la música y hablaba cinco idiomas, pero... era fea, tanto que el futuro Fernando VI, cuando la conoció sobre un puente levantado en el río Caia (al ladito del nuevo), intentó romper el compromiso e incluso hay quien cuenta que se desmayó de la impresión. La criatura. Y, sin embargo, tras casarse en la catedral de San Juan de Badajoz, se enamoró perdidamente de ella, hasta el punto de que, a su muerte, enloqueció, muriendo él mismo al año en el castillo de Villaviciosa de Odón, sentado en el trono que todos los mortales solemos utilizar para nuestras íntimas escatologías. Bárbara de Braganza fue una gran reina de España y, sobre todo, puente permanente de colaboración entre los dos países, hasta conseguir la firma del Tratado de Madrid que dio fin al eterno conflicto fronterizo en tierras americanas. ¿Hay razones para que el nuevo puente lleve su nombre? Todas. Difícilmente encontraríamos un personaje tan importante para la historia de los dos países y tan íntimamente ligada a Badajoz. Pero... Sir William, sin encomendarse a Dios ni al diablo, lo prometió y, si el Ayuntamiento no lo remedia, tendremos '25 de abril'; al menos hasta el día siguiente a su inauguración. Lo siento Bárbara, mi reina, pero no tienes la cosa fácil porque encima los farfantones de Vox se han apuntado a tu causa. Y eso si que no. ¡Faltaría más! ¿Hay razones para que el nuevo puente sobre el Guadiana lleve el nombre de Bárbara de Braganza? Todas

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY