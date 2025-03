Comenta Compartir

Escandalizarse con hipocresía por algo que otras personas hacen o dicen es como se define rasgarse las vestiduras. Esta acción es loable si el que ... se enoja o escandaliza no puede ser acusado del mismo o actos semejantes. Con el condenable golpe de estado que se ha intentado perpetrar en Brasil, determinados políticos españoles se rasgan las vestiduras y salen en tromba a criticar a Cuca Gamarra porque afirmó que, si esa acción se consumase en España, con la reforma del Código Penal, sería calificada de desórdenes públicos agravados. Se le censuró por los partidos de la izquierda que no condenara los hechos ocurrido en Brasil. Se ofende la izquierda cuando han eliminado el delito de sedición, teniendo por socios a unos golpistas que les sale gratis la acción cometida y máxime teniendo presente que fueron indultados por el gobierno actual. Y, posiblemente salgan absueltos. Hacer una legislación penal a la carta para sus socios golpistas es el castigo impuesto en España. ¿Lula da Silva hará lo mismo que Sánchez? No solo este gobierno está asociado a golpistas sino también a una formación política que se negó a realizar una declaración institucional de firme condena a ETA. También otros socios de gobierno, que animaron a rodear el congreso contra el gobierno que calificaban de «ilegitimo» de Rajoy, que ganó esas elecciones. Hubo cargas policiales criticadas. Supongo que en Brasil no hubo cargas y los policías regalaban caramelos...

Lo más asombroso es la condena a esta tentativa de golpe de estado en Brasil que realiza el presidente de gobierno. Considera que es producto del uso sistemático de la mentira para captar seguidores. Lo afirma un presidente que ha incumplido el programa electoral. Sigue asegurando que es resultado del recurso al insulto para envenenar la convivencia de la sociedad. Estamos hartos de ver en el congreso la inexistente elegancia de los políticos recurriendo al insulto. En cuanto a envenenar la convivencia, quizás Sánchez lo heredara de Zapatero que le interesaba que hubiese crispación. Y, por último, Sánchez manifiesta que es fruto del ataque a las instituciones y a la legalidad. O nos quiere tomar por tontos o se ha hecho un autorretrato.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora