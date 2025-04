Rasgarse las mallas

Hasta las ajedrecistas se han afeado para no llamar la atención. Susan Polgar, la mayor de los cerebritos húngaros, cuenta que dependiendo de cómo fuera, ... o la llamaban gorda y fea o llegaban las insinuaciones sexuales. Y la propia Judit, la mejor de las Polgar, aconsejó a otra jugadora húngara que se vistiera de manera menos provocativa. «Por mi experiencia», le dijo. La Xunta de Galicia tiene una campaña contra la violencia contra las mujeres que no ha gustado al ministerio de Igualdad. Pero tampoco a gente que sé que es lista y razonable. A ver, el cartel del anuncio. Una mujer haciendo deporte por la calle. Está oscuro. «Se viste con mallas de deporte. Sale a correr por la noche.

Qué pasa ahora? No debería pasar, pero pasa». En Igualdad creen que la publicidad es «inaceptable» y han acusado a la Xunta de culpar a las víctimas. Y dale Perico al torno. Ya estamos con el derecho al descampado. El derecho a ir por los descampados cuando queramos sin tener que ser molestadas. Que sí tenemos el derecho, pero id vosotras.

Por supuesto, Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, ha dicho que no hay intención de responsabilizar a las mujeres de la violencia, que la campaña ya lleva tiempo en Galicia y que ve «curioso» que surja ahora la controversia. Que es una cortina de humo. No sé, se trata de constatar que las cosas son así, aunque no deberían serlo. No se está culpando a nadie. El otro día, en la vista del juicio al Chicle por la violación de su cuñada, estaba el tipo sentado en el banquillo al lado de una policía. La foto del periódico impresionaba. Estaba girado y mirando fijamente a la mujer policía. Seguramente no habría pasado con un hombre. No debería pasar, pero pasa.