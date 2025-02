Despedida a mi padre, Jesús Galavís Reyes

Comenta Compartir

Ha pasado más de un mes. Imágenes me asaltan, mercenarios del dolor, latigazos en mis entrañas. Entrenados en la milicia de la tristeza, a veces ... dan tregua. Otras atacan sin piedad. Retortijón de llanto ahogado, mordisco de la pena en las tripas Ahora, las notas de una canción bombean lágrimas. Luego, la imagen de una niña corriendo evoca mi melena de aquellos veranos. Mosaico de emociones para descubrir sobre el apego: papá vivió en el sur, nosotros en el norte. La distancia impuso el anclaje de un apego «seguro», sin duda, pero en distancia de 600 kilómetros. Eso y la personalidad independiente de ambos, hacían que hablásemos no todos los días. Cada siete u ocho. No restaba esto, sin embargo, nada a nuestra unión. Tal vez suponía el anhelo de vernos más. Todo lo demás estaba. Así, cuando el temido momento, ese que yo trataba de ignorar, aterrizó en el calendario de lo inevitable, con su latido en mi mano y su dejarse ir en mis lágrimas, me hice mayor de golpe. Después momentos extraños. Invitada a una película cuyo guion no quería vivir. Los brazos de mi madre, hermano, pareja, familia ayudaron... pero no fueron suficientes para convencerme de querer transitarlo. Nadie quiere supongo. Más tarde las sensaciones calaron. Pasaron esos ocho días, empecé a despertar de la pesadilla para descubrir que no era sueño. Llegó la ausencia. El querer oír su voz, pedirle consejo, darle las buenas noches. Y no poder. Tristeza ocupando recovecos. Mi padre era referente fundamental en mi vida. Me maravillaba su calma en situaciones difíciles, el interés que mostraba al conocer al chico de la gasolinera, a un taxista o al carnicero. Tenía un don para hacerte sentir en paz a su lado. Confidente, sostén incondicional de todo aquel que quisiera descargarle secretos. Es amplio el catálogo de bellas memorias, algunas poéticas. Como aquel día que tras descubrir mi paso a la fertilidad femenina y contárselo, después de consolar mi sorpresa asustada, me bajó a la playa y dibujó en la arena el ciclo del óvulo. Aunque yo ya sabía, quise dejarle contármelo orgulloso. Un fontanero que estaba en casa debió pensar que éramos una familia extraña: la niña llorando, el padre atribulado, o tal vez no. Tal vez pensó que aquel señor de mirada apacible y modales educados era un gran padre, dispuesto a rogarle que volviese en otro momento, porque aquel era uno íntimo y su hija le estaba necesitando. Queridos Agapito, Marifé, Antonio y tantos que me habéis escrito. Gracias. Estoy segura que recordaréis «su facilidad expresiva y su faceta humorística»; «su entereza, bonhomía, y su integridad»; «excelente persona con la que era un placer hablar»; «profesor de historia, cercano y sabio, que transmitía pasión por el conocimiento»; «excepcional por su bondad, humanidad, inteligencia, divertido ingenio y sentido del humor». No se me ocurre mejor propósito vital que el de convertirnos en nuestra mejor versión a medida que maduramos. Que los que se queden nos disfruten y luego nos recuerden con amor. Eso, papá, lo conseguiste de lejos. Aquel sábado, mientras te hablaba bajito en despedida para que descansases tranquilo, te pedí que, si finalmente hay algo más allá, me mandases una señal. Esa tal vez sea recibir de vuelta el amor que sembraste a través de estas palabras que te dedican todos. Es una gran señal. Pero, por si acaso alguna vez quieres mandar otra más directa, otra que me muestre el pardo de tus ojos de nuevo, quiero que sepas que estaré esperándola sin miedo. Vuela bonito papito. Seguiremos tu estela. Te seguiremos queriendo

