Filosofía para zombis

Se dice, y algo de cierto tiene, que la prensa no interesa a los jóvenes. Quizá porque soy un poco ingenuo o temerario me he ... atrevido a escribir estas líneas con la esperanza no tanto de que lleguen directamente a uno de mis alumnos o de los tuyos, o a tus hijos, sobrinos, nietos, sino con la invitación de que seas tú, adulto, quien se lo leas o le animes a leerlo él mismo. Así que allá voy.

Amor a la sabiduría. Cuando mis alumnos descubren en clase que el concepto filosofía se traduce de esa forma tan emocional, sin el temple de la fría razón, se sorprenden o intuyen que algo complicado o aburrido les vas a proponer. Se ama a una persona, no una idea o un oficio. Cuando afinan el término y descubren que puede también referirse al tesón voluntario con el que nos afanamos en alguna actividad, lo entienden mejor y se sienten algo identificados. Me pueden gustar –es el verbo rey del tiktoker contemporáneo– las motos, los videojuegos, arreglar cosas, la música de Rosalía, leer novelas de misterio... Da igual qué me guste; cuando me gusta le dedico horas y mi mente se relame disfrutando con el buen rato que paso. Los demás quizá no entiendan mi pasión, pero me da igual. A mí me gusta y basta. Da igual cuánto sepa de ese tema, nunca es suficiente y siempre quiero aprender más sobre ello. Quien lo probó lo sabe. Cuando te apasiona algo, te entregas a ello sin aburrirte. Se te pasan las horas sin darte cuenta. Quien así se comporta es un filósofo, un disfrutador de lo que le apasiona.

Lo contrario es quedarte en casa sin saber qué hacer. No tener interés por nada. Pasar fotos de Instagram como quien ojea una revista. Resoplar de aburrimiento. Dejar pasar la vida sin amor por nada ni nadie. Ser un zombi de esos que solo se interesan por comer vorazmente. A un ser humano se le define, dicen los filósofos, por pensar, no por sobrevivir; y pensar es un acto de amor, de interés por la vida, de curiosidad y asombro. Si nada te interesa es que estás muerto. Tómate el pulso, en serio. Algo muy grave te pasa. Por eso, cuando oigas o leas que la filosofía es aburrida, piensa si realmente el aburrido no eres tú. Filósofo no es quien sabe mucho de Platón o está todo el día pensando en temas complejos que le provocan dolor de cabeza. Eres filósofo cuando disfrutas aprendiendo. Da igual cuál sea tu objeto de interés o afición. Cuando algo te guste, conócelo a fondo.

Ser aburrido no es un problema que afecte solo a jóvenes. Conozco muchos adultos, incluso docentes, que parecen no tener ganas de nada, que van a sus clases como esos zombis de los que te he hablado. Dictan su lección y se van, como un triste fantasma. También hay muchos alumnos que parecen zombis. Observa algún día a tus compañeros. Verás que algún que otro lo parece. Solo se interesan por su móvil y cuando hablas con ellos no tienen nada qué decir. Por eso a Sócrates le gustaba hacer preguntas. Él estaba convencido de que incluso la persona más aburrida e ignorante tenía dentro de sí a un filósofo, alguien con ganas de aprender. Es cuestión de provocarle, sacarle de quicio, generar en ellos un interés, un problema que les haga incomodar su mente y aventurarlos a investigar, a salir de su aburrida existencia.

A los profesores a veces nos cuesta provocaros ese interés, ya sea porque nosotros mismos somos un poco aburridos –tenéis razón cuando nos lo reprocháis– o porque nos lo ponéis muy difícil. Reconocedlo, a veces os pasáis tres pueblos. ¿Por qué aprender matemáticas, por qué leer una novela, por qué saber cosas de biología…? ¿Por qué, por qué no quedarme en casa todo el día durmiendo y jugando a la pley? Porque un día descubrirás que eres ese zombi aburrido del que te quejas cuando ves a tu profesor explicando en clase. Porque fuera de tu cueva hay misterios y lugares esperando ser descubiertos. Eso es filosofía. No lo que tienes que soltar en un examen que mañana olvidarás. Todo lo que he aprendido y merece la pena no me lo enseñó un libro de texto. A veces ni siquiera un profesor. Lo aprendí por mí mismo, porque dentro de mí hay algo que me invita a curiosear y descubrir qué hay más allá de mis narices y la pantalla de un móvil. Consejo: no seas un zombi. Prueba de vez en cuando a ser un poco filósofo. Merece la pena. Palabra de zombi en rehabilitación.