La estrategia del caracol

Recientemente, el Sindicato de Estudiantes convocó una huelga que reivindicaba acelerar la publicación del nuevo modelo EBAU y aumentar las plazas en la universidad pública. Reivindicaciones razonables, que no solo preocupan a los estudiantes, también a los docentes. Aunque he oído más debate entre los ... docentes acerca del modelo de EBAU que la escasez de plazas públicas. Supongo que obedece a que lo primero nos afecta en primera persona si damos segundo de Bachillerato y lo otro parece un castigo inapelable de los dioses de la política, cuyos efectos se diluyen en el insondable curso del tiempo. Qué se le va a hacer, esto es lo que hay, reza el adagio popular. Nos quejamos en el bar, silencio en la calle. En esta ocasión, algunos estudiantes nos dan lecciones de coraje y valentía.

Esta huelga apenas ha pasado como un soplo por mi instituto. Sabían de ella mal y tarde los alumnos de la ESO. Los de Bachillerato se enteraron, pero o les daba pereza rellenar la prescriptiva hoja de firmas o les daba cosa perder un día de clase a favor de una causa que creen a priori perdida. Apenas en mis 27 años de docente he visto a alumnos ir a una huelga estudiantil por convencimiento. En broma, para picarles y provocar el debate, suelo decirles que ellos hacen juerga, no huelga. Cuando abordó este asunto en clase –Filosofía se presta a ello con facilidadRamón Besonías Román, percibo en ellos no solo desidia, también frustración, una triste sensación de impotencia. Son conscientes de los problemas a los que se enfrenta su generación, pero no saben cómo plantarles cara. Su estrategia acaba siendo la del caracol, resistencia pasiva, obviar la lucha y esquivarla con aparente estoicismo. Lo empezamos a observar en sus actitudes ante el trabajo: no reivindican, simplemente abandonan, se alejan de lo que les incomoda. Los estudiantes reivindicativos, implicados en sindicatos o que militan en causas colectivas, son una amplia minoría. Y cuando en la clase aparece un joven con ese perfil lo miran (también los docentes) con extrañeza y un cierto recelo.

La estrategia de una docilidad encubierta es su forma de rebelarse. Una estrategia que es fruto del mundo que heredaron de nosotros, los adultos. No hay mala fe en su postura. Replegarse es también una estrategia de protección contra la agresividad del entorno. Los adultos a veces nos sentimos extrañados por esa actitud, esperando de ellos una mayor resistencia. Sin embargo, seamos honestos, cuando surge la reprimimos, no dejamos que la expresen y lleven a puerto. Los centros educativos –como ellos expresan a menudo– se parecen más a cárceles amables que espacios de una convivencia real, de entrenamiento para la vida. La lista de deberes y obligaciones desgranadas a inicio de curso superan con creces los derechos. Los alumnos sienten que los adultos les prohíben aquello que ellos mismos transgreden. Que imponen normas que les impiden equivocarse, asumir sin miedo sus dudas, ejercer el derecho al traspiés. Los valores educativos vienen enlatados en normativas oficiales, que los docentes cumplen con escrúpulo y temor a que una contingencia indeseable acabe explotándoles en la cara. Solución: prohibir. Paradójicamente, la generación que nació con una democracia inmadura pero entusiasta es ahora quien aboga en los claustros por el prohibicionismo y la mano dura.

La generación Z no responde a esta contradicción con violencia, enfrentamiento, ni siquiera con dialéctica verbal. Simplemente callan y esperan. Obvian el eco infértil de nuestra verborrea. Si algo indeseado les sucede lo esquivan. Se duelen por dentro, llevan las heridas cauterizadas por intravenosa. No es de extrañar el aumento de enfermedades mentales en jóvenes. En vez de expulsar su ira, la maceran en su cabeza, culpabilizándose a sí mismos, psicosomatizando su perplejidad y temores en las horas perdidas frente a una pantalla. La juventud rebelde no existe. Los hay, pero son residuales, anecdóticos, en ocasiones instrumentalizados por grupos políticos de presión. La juventud rebelde existe tan solo en el imaginario culpable de mi generación. Como si deseando que esa juventud existiera resucitara su rebeldía extinta.

La verdadera revolución que se gesta lentamente en las nuevas generaciones es el silencio y la indiferencia. Su rebeldía se cuece a fuego lento, no viene acompañada de puños en alto ni pancartas. Ese tiempo ha muerto. No creen en huelgas que tan solo sirven para blanquear la ira e invalidar la posibilidad de que las cosas mejoren. Esperan pacientemente. Aprovechan el tiempo presente, prueban y desechan. No les merece la pena reivindicar las grietas del mundo. Surfean con calculada indolencia sobre su superficie. Nos miran –a los adultos– con una mezcla de extrañeza y misericordia. Observan nuestro mundo como quien ve un edificio en ruinas a punto de ser demolido, a la espera de que les llegue el turno de poder edificar. Lo harán. Sin duda. Ajenos a nuestra verborrea e intenciones. Y no queda mucho para que eso suceda. Tic, tac.