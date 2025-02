He tenido el placer de asistir a la representación de 'La quema de Torrejoncillo', un espectáculo protagonizado por vecinos del pueblo y algunos actores y actrices profesionales. La obra reproduce un hecho histórico dramático, la dominación francesa y su represión sobre la población, que culminaría ... con la quema de la localidad. Disfruté con la pasión y entrega del reparto, ofreciéndonos una obra honesta y comprometida, y el buen hacer del equipo de profesionales que les acompañó. El mapping sobre los edificios es una maravilla. No se lo pierdan. Todos, desde el actor más profesional hasta los niños y niñas que participan en esta representación, todos destilan una entrega que cautiva al espectador y le hace durante la hora y media que dura la obra sentir con Torrejoncillo su dolor y coraje.

'La quema de Torrejoncillo' no es para sus ciudadanos una mera obra de teatro. La posterior reconstrucción del pueblo, tras la devastación francesa, exorciza inquietudes y esperanzas compartidas para una localidad que como muchas de Extremadura y el resto de España observa cómo va vaciándose poco a poco. Lo que en su día provocó una ocupación extranjera hoy lo causa la transformación del modelo productivo y el cambio de paradigma tecnológico, expulsando a los jóvenes de su tierra, en busca de mejores perspectivas vitales. 'La quema de Torrejoncillo' se enfrenta a esta distopía desde la voluntad compartida de luchar juntos contra los elementos. Una lucha numantina, resistencia activa que se niega a certificar la muerte de nuestros pueblos y encara la realidad con espíritu combativo.

'La quema de Torrejoncillo' rubrica la dignidad de un pueblo que no se resigna a claudicar y apuesta por repensar su presente, tomando como excusa reflexiva su pasado histórico. La obra coloca en la ocupación francesa la némesis de su conflicto colectivo, pero no es ésta sino el coraje de la ciudadanía el ethos que vertebra el corazón de esta representación. El enemigo no es el francés invasor, sino la apatía y el miedo, la falta de unidad popular ante los embates de la realidad. Es aquí donde la ciudadanía de Torrejoncillo nos da una lección de vida y nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud personal y colectiva ante las adversidades. Difícilmente solos, cada cual en su isla de indignación, podremos hallar esperanza a un presente que conspira contra nosotros. La escucha mutua y la unidad ante la incertidumbre es el mejor antídoto contra la desesperanza.

Gracias a 'El Teatro de las Bestias' y su incombustible artífice Pedro Luis López Bellot por este regalo que esperamos tenga cada año una réplica nueva que nos siga interpelando e invitándonos a actuar.