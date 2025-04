Comenta Compartir

Departía el otro día en la fiesta familiar de unos amigos con una señora, matemática y experta en informática, ocupación a la que había dedicado la mayor parte de su vida laboral en su Cuba natal, y me hablaba de las cosas que la habían hecho abandonar su amada tierra no muchos años antes de jubilarse.

Me hablaba de la necesidad de ocultar sus creencias religiosas por ser estas prohibidas por un régimen que le impediría una vida normal si tales tendencias eran descubiertas. Me contó cómo, tras acalorados debates entre sus superiores en la universidad y los líderes políticos que tenían autoridad para ello, había sido autorizada oficialmente para «adquirir un coche», privilegio que pudo alcanzar por ser considerada la mejor trabajadora del centro de cálculo en el que trabajaba, pero que estuvo en un tris de perder por no estar afiliada al único partido político permitido en su país.

Me contó esas y otras cosas que, si fueran contadas y aún documentadas por alguien que como ella las había vivido de primera mano, tenderían a ser consideradas como falsas y tendenciosas por muy reales que fueran.

Por el amor que tenía a su tierra y a su profesión, de la que me contaba ser una ferviente enamorada, aguantó penalidades por las pocas alegrías que permitía la economía cubana, a pesar de que podría haber salido de Cuba y establecerse en España por ser descendiente de españoles.

Hasta que los límites de su aguante fueron superiores al amor a sus raíces y decidió venir al país en el que estaban las de sus antepasados, donde encontró acogida y trabajo, y donde reordenó su vida junto a su familia.

A la alegría de vivir sin miedos y recelos, pudiendo profesar sin temor cualquier doctrina que le apeteciese, y a librarse de las ataduras económicas y doctrinales de un régimen que controla férreamente la vida de los cubanos, se contraponía la pena de no poder vivir y trabajar para una patria que adora hasta la médula.

Alegría y tristeza unidas indefectiblemente a una misma decisión, la de vivir la vida del modo más pleno posible, algo que en su caso solo era posible abandonando su querida patria.

Sentimientos similares a los de tantos extremeños que tuvieron que abandonar sus raíces por estar su tierra inmersa en el abandono en que los políticos de todo signo y condición la han sumido históricamente.