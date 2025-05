La vida en almoneda

Corría el año 43 a. C cuando Marco Tulio Cicerón (106- 43 a.C) pronunció ante el senado uno de los grandes discursos conocidos como ... Filípicas (llamados así en honor de aquellos que el orador ateniense Demóstenes declamó contra Filipo II de Macedonia).

En él, el filósofo y político romano proponía levantar una estatua a Servio Sulpicio Rufo, muerto mientras llevaba una embajada a Marco Antonio. Se negaban algunos senadores a ello aduciendo que no había perecido de muerte violenta sino por enfermedad.

Cicerón contestó con encendidas palabras culpando al senado de su muerte, pues sabiendo lo enfermo que estaba, dijo, lo enviaron a parlamentar. Seguía el filósofo convenciendo a los oyentes de que los vivos tenemos la obligación de hacer pervivir a los muertos en nuestro corazón y en nuestra mente y hacer que a través de sus recuerdos, en aquel caso una estatua, no caigan en el olvido porque «la vida de los muertos pervive en la memoria de los vivos» sentenciaba.

En los últimos meses se ha puesto de moda lo que se ha dado en llamar «home market» que traducido al román paladino es vender todo lo que contiene una casa en la propia casa. Vamos, un mercadillo hogareño.

Como la cosa me llamó mucho la atención me metí en internet en una de estas ventas. En la publicidad se anunciaba como «ayudarte a gestionar el tedioso proceso de deshacerte del mobiliario y los enseres que ya no necesitas», es decir, que te ayudan a vender todo lo que tu madre, tu padre o tú has ido atesorando, coleccionando o guardando a lo largo de toda tu existencia y que conformó tu vida.

Al ver las imágenes se me cayó el alma a los pies. Decenas de personas desconocidas deambulando, mirando, curioseando y violando las intimidades de un hogar, de tu vida: abriendo los cajones de aquel mueble que compraste con los primeros ahorros exhibiendo sin pudor las mantelerías de hilo de Holanda en la que te dejaste los ojos bordándolas para tu dote; sofocando risitas ante aquella fotografía amarillenta de tu boda en un marco de pan de oro; comprobando si de verdad aquel juego de café de China que adornó el trinchero de tu abuela, el de tu madre y el tuyo no era del chino de la esquina… todo expuesto en el salón o el dormitorio del que fue tu hogar.

Quien ha pasado por la muerte de los padres sabe lo doloroso que es desmantelar la casa. Objetos que llevas viendo toda la vida cobran entonces otro significado: ropa, joyas, muebles, sábanas… y hasta la caja de lata que contiene el hilo y las agujas de ganchillo o los viejos botones se te mete en el alma y hace que vuelva con fuerza ese dolor y esas lágrimas que creíste superados.

No hace falta que erijamos a nuestros seres queridos una estatua como quería Cicerón para su amigo Servio Sulpicio, basta con que conservemos una fotografía, un libro o una caja de viejos botones para que los que fueron nuestros seres queridos pervivan en nuestra memoria y en nuestra vida.