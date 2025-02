Terra galega

Corría el año 1895 cuando el poeta mexicano don Francisco de Asís de Icaza se casó con una joven granadina. Parte de su luna de miel la pasó en la hermosa ciudad de origen de su esposa. En uno de los paseos por sus hermosas ... calles la joven pareja se topó con un ciego que pedía limosna. El poeta quedó sobrecogido por la voz lastimera del pobre hombre y por la belleza del lugar en el que aquel estaba.

Cuando llegó a casa escribió los tres versitos más famosos de la ciudad de La Alhambra y que hoy adornan fachadas y aparecen en cientos de recuerdos (suvenires dirían los turistas) de la ciudad:

Dale limosna, mujer,

que no hay en la vida nada,

como la pena de ser

ciego en Granada.

Desde hace más de veinte años paso parte del verano en una pequeña aldea del interior de Lugo en donde si existen las meigas, como dicen, sin duda andan por aquí.

El pueblo, a pesar de sus 850 almas, es la capital del concello que acoge a 29 parroquias. Tiene aquel el encanto de todos los pueblos de Galicia: su hospitalidad, su cruceiro, sus casas de piedra, con sus galerías acristaladas, aisladas en mitad de un prado rodeado por un muro de piedras comido por silvas; sus bosques de pinos, castiñeiros y carballos por donde a cada paso brotan fuentes entre mastranzos que los lugareños llaman menta; su sociedad, a la que acuden las mujeres mayores a jugar a la brisca refugiándose del orballo, sus hornos de leña que cada mañana inundan el pueblo de olor a pan de corteza gruesa y crujiente, a empanadas de carne y a larpeiras; y por supuesto, su licor de café.

Pero sobre todo tiene dos feiras mensuales. Así, los días 8 y 19 de cada mes cientos de vecinos venidos de todo el concello de O Saviñao se dan cita en un gran mercado en donde se puede comprar desde carbón para la estufa, zapatillas o camisas hasta un alambique o un caldeiro para cocer el pulpo.

Es este último el protagonista de estas feiras. A mediodía los vecinos cansados de deambular por el mercado y atiborrados de bolsas se desparraman por A Devesa, paraje de castiñeiros y carballos en mitad del pueblo, para degustar el pulpo pinchado con palillos.

Pero es el 8 de agosto cuando se celebra la gran feira, y a los lugareños del concello se unen cientos de forasteros de Madrid o Suiza que retornan para reencontrarse con sus familiares y disfrutar de las fiestas de sus pueblos.

Este día, como todos los años, as pulpeiras venidas de Lugo serán muchas más y desde primera hora de la mañana colocarán sus puestos con sus grandes caldeiros de cobre y sus grandes parrillas. A mediodía todo el pueblo será una mezcla de aromas que ríanse ustedes de los restaurantes 'gourmets'. Pronto, el olor a churrasco, a choricillos criollos, a empanadas de carne, de bonito o de vieiras, de sus tartas de Santiago salidas de los hornos inundará toda a Devesa.

Como cada año también compartiré este festival gastronómico con familiares y amigos. Pero no todos lo disfrutaremos. Algunos de ellos se limitarán a contemplarnos divertidos y otros, casi horrorizados, no entenderán nuestro goce.

Y yo, ante todos esos manjares gallegos que mi vista contemplará y mi paladar degustará, me acordaré, como cada año también, de aquellos versitos del ciego granadino. Y pensaré que si yo estuviera tocada por la musa Erato escribiría una coplilla al modo de Icaza.

Como no es así, me contentaré con copiar y prosificar al poeta mexicano y decir que no hay en la vida nada como la pena de ser vegetariano, crudivegano, vegano, ovolacteovegetariano, lacteovegetariano, apivegetariano, pisciovolácteo o flexitariano… o lo que sea en la hospitalaria terra galega.