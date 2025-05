La soledad de los muertos

Allá por el siglo I de nuestra era Publius Ovidius Nasón escribió 'Las metamorfosis', una obra en verso dividida en 15 libros. Mezclando realidad y ... mito el poeta romano nos cuenta la historia del mundo desde su creación hasta Julio César.

En la obra, uno de los mitos que se recrean es el de Cipariso, un joven que mata por error a su ciervo amaestrado al que quería con locura. En su dolor suplicó a Apolo que le concediese el deseo de llorar eternamente su desgracia y el dios, apenado por su desesperación, accedió a su deseo.

Cipariso, asombrado, vio cómo sus piernas se hundían en la tierra y sus brazos y cuerpo iban tomando forma hasta convertirse en un árbol alto y esbelto. Sin embargo, el joven no entendía por qué Apolo le había convertido en un árbol. El dios le contestó que en su honor ese árbol llevaría su nombre, ciprés, y que siempre estaría presente en el lugar en que hubiera tristeza o lágrimas.

Siempre me he sentido atraída por los cipreses del cementerio y cuando ya en la juventud leí el mito me cautivaron aún más.

Me recuerdan los días de mi infancia en que acompañaba a mi madre al cementerio como todas las niñas.

Íbamos con el cubo lleno de crestas de gallo y flores de otoño (luego aprendería que se llamaban crisantemos) que los hortelanos traían al mercado porque las floristerías aún no habían aparecido en el pueblo.

Andábamos deprisa, en silencio, por los caminillos de tierra pisada escoltados por largas hileras de cipreses o hablando en susurros como si con nuestras voces pudiéramos despertar del sueño eterno a nuestros seres queridos.

A veces, rompía el silencio sepulcral el sonido de la campana de la pequeña capilla o el de la lluvia de noviembre empapando mi impermeable.

Nos afanábamos en limpiar los cristales y las lápidas de los nichos, en repintar el nombre de nuestros muertos, adornar aquellos con flores y con velas de cera, de las de verdad, que encendíamos a pesar de que el viento se empeñara en apagarlas una y otra vez.

Luego, el tiempo deshojaría las flores y consumiría las velas mientras nosotros, a nuestro regreso, sentiríamos, una vez más, la soledad en la que quedaban los muertos. Sólo los eternos e inmortales cipreses se mantendrían vigilantes guardando el descanso eterno.

Cumplida nuestra obligación, y ya en el pueblo, desatábamos nuestras voces infantiles jugando al gua con nueces y castañas mientras las campanas doblaban durante todo el día como lamentos fúnebres.

Ya por la noche Don Juan Tenorio volvía a recordarnos que un punto de contrición daba al hombre la salvación.

Hoy, en ese afán por remediar esa soledad y tristeza de nuestros muertos cubrimos el cementerio de un mar de plásticos multicolores iluminados con artilugios a pilas que nunca se extinguen. Convertimos la tristeza del recuerdo en una fiesta en la que pandillas de niños y adolescentes vestidos de muertos vivientes recorren las calles al grito de truco o trato.

Es otra de las fiestas importadas de los países anglosajones. Halloween la llaman, sin saber, quizás, que la traducción del término original all hallow eve es la de Víspera de Todos los Santos.

En pocos días celebraremos el Día de Todos los Santos y el de los Difuntos, iremos al cementerio a honrar a nuestros muertos y recordaremos, de nuevo, los versos de Bécquer:

¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!