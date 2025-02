17 puntos y 500 palabras

Hace exactamente 425 años Lope de Vega escribía una obra que pasó por los corrales de comedias sin pena ni gloria, 'La niña de plata'.

Sin embargo, de entre sus más de tres mil versos destacaban catorce que conforman hoy uno de los sonetos más conocidos de la literatura española.

El Fénix de los Ingenios, a decir de Cervantes, ponía en boca del criado Chacón el aprieto en el que una tal Violante le había puesto al pedirle que escribiera nada menos que un soneto. No solo porque no era poeta, sino porque creía que no hallaría consonante que le sirviera.

A pesar de lo difícil de la empresa, el tal Chacón, con gracia y casi en tono de burla, va uniendo versos y avanzando en la estrofa. A mitad del primer terceto parece que el soneto no se le va a resistir y haciendo un juego de palabras nos dice que ha entrado con pie derecho en la estrofa de tres versos.

Terminaba el trabajo con un suspiro de alivio y pidiendo en el último verso a los que lo leían que contaran si eran catorce, pues entonces ya estaba hecho.

Y así verso a verso, como diría otro poeta, el gran Lope nos daba una clase magistral de cómo debía componerse un soneto.

El poema le hizo ganar al criado unos guantes y en la literatura quedó como ejemplo de cómo enfrentarse al folio en blanco para componer un poema.

A estas alturas de la columna muchos lectores ya habrán averiguado que el soneto en cuestión es aquel que comienza: «Un soneto me manda hacer Violante».

Muchas veces a lo largo de mis años de docencia habría yo de hacer leer o comentar en clase ese magnífico texto para deleite de los alumnos.

El caso es que el periódico HOY, como una nueva Violante, me ha pedido que escriba una columna de opinión de quinientas palabras. Y al igual que el criado Chacón, me veo en un aprieto sin ser yo experta en artículos o columnas de periódico, aunque en mi corta trayectoria como novelista histórica lo de darle a la tecla o coger la pluma no me sea del todo ajeno.

Hasta el momento, y como quién no quiere la cosa, llevo escritas trescientas ochenta y cuatro palabras y, como afirmaba el criado, parece que no voy muy mal, pues cuando escriba estas me quedarán noventa y nueve.

Con ello no espero ganar unos guantes como Chacón y me conformaré con que el lector lea esta columna hasta el final, así como los personajes don Juan y Leonelo escucharon el soneto completo.

Pero una cosa era contar catorce versos y otra muy distinta contar palabras de una columna de opinión, y no sólo porque aquellos los escribía el insigne Lope de Vega y estas lo hace una primeriza.

A pesar de ello, no puedo resistirme a dar fin a la columna sin rogarles, al igual que hacía aquel criado, que cuenten si son quinientas y está hecha.