Monasterios, conventos y abadías

Corría el año 1863 cuando Gustavo Adolfo Bécquer, enfermo de tuberculosis, llegó con su familia a Santa María de Veruela en Vera del Moncayo.

En ... estos años la magnífica abadía ya había sido expropiada a los monjes del Císter, por lo que el poeta sevillano halló acomodo en una hospedería levantada sobre las ruinas de la propia abadía. No encontró allí la salud que esperaba, pero sí la inspiración para escribir las deliciosas 'Cartas desde mi celda' que, a modo de artículos periodísticos, se publicaron en El Contemporáneo durante 1864.

En ellas el poeta romántico describía a menudo con nostalgia y tristeza el estado lamentable en el que se encontraba la abadía sintiendo que volvía a la grandiosidad de su pasado.

En mi periplo veraniego por tierras de Castilla y León buscando inspiración y documentación para mi próximo proyecto, he visitado una veintena de conventos, monasterios y abadías y, al igual que Bécquer, no he dejado de sentir una cierta tristeza.

De algunos de ellos solo se sostiene en pie la torre de la iglesia que, como un vigía, permanece inmutable al paso del tiempo; en otros, son los arcos de un magnífico claustro los que soportan los embates del viento y la lluvia. Sin embargo, en todos ellos son los muros de piedra lamidos por la hiedra los que siguen exhibiendo su grandeza pretérita.

Otros intentan aguantar el paso inexorable del tiempo y la falta de recursos como pueden. A veces entregando a Patrimonio Nacional parte de su legado, para poder mantener el resto.

En uno de estos últimos, he tenido el privilegio de convivir unos días con una comunidad enclaustrada cisterciense y me he sentido transportada, también como Bécquer, a un pasado lejano.

Sin embargo, con gran dolor de corazón (aún permanece en mí la vena romántica) he contemplado cómo muchos de estos inmensos y extraordinarios monumentos están en venta o han sido reconstruidos y aunque siguen en pie no albergan ya a sus primitivos moradores. Así, cartujos, cistercienses o dominicas, han sido sustituidos por turistas que buscan lugares con historia en donde relajarse o disfrutar de la gastronomía.

Miraba con pena y nostalgia cómo estos testigos mudos de nuestra Historia, habían sido convertidos en hoteles, paradores, bares, granjas, albergues, locales para bodas…

Claustros en los que imperaba el silencio convertidos en pasillos por dónde deambulan turistas parlanchines más interesados en hacerse autofotos que en conocer la historia del propio monasterio; coros que conservan talladas sillerías transformados en modernas cafeterías dónde los cantos gregorianos han sido sustituidos por el borbotear de las cafeteras; salas capitulares trocadas en restaurantes con estrellas Michelín; huertos, en dónde un día se alzaban cipreses para recordar a sus moradores que sus almas, al igual que ellos, podían llegar hasta el cielo, ahora sustituidos por aparcamientos y en los que en vez del sonido del cimbalillo, que avisaba para los rezos, se oye el ruido estridente del claxon; capillas en dónde los archivadores de metal ocupan el lugar que otrora lo hicieran las tallas de madera… -¡Qué distinta la utilidad para la que fueron ideados y construidos!

Pero luego, superado el momento nostálgico, me recompongo y pienso que, gracias a todas esas instituciones estatales o provinciales, a hosteleros y a comunidades religiosas que aguantan el empuje del progreso, estos vestigios siguen en pie para inspiración, goce y disfrute de turistas y viajeros.