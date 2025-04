Escritores volanderos

Cuenta Vargas Llosa que en un viaje que hizo en avión se le acercó la azafata para preguntarle si no tenía inconveniente en saludar a ... un pasajero, gran admirador suyo. El escritor peruano accedió amablemente y cuando lo tuvo delante se sorprendió de la gran emoción que embargaba al hombre. Este le comentó lo mucho que habían significado en su vida sus libros, sobre todo 'Cien años de soledad'. Cuando oyó aquello y vio la alegría reflejada en su rostro el académico fue incapaz de decirle que lo había confundido con Gabriel García Márquez. Así que le estrechó la mano cordialmente y el caballero volvió a su asiento encantado.

En estas fechas las ferias del libro están dando los últimos coletazos. Ya saben, aquellos saraos en los que decenas de casetas atiborradas de libros se desparraman por plazas, parques y avenidas y a las que los escritores acudimos con ilusión a encontrarnos con nuestros lectores, charlar con ellos y firmar los libros, si aquellos tienen a bien comprar.

Los que le damos a la tecla sabemos que el trabajo de escritor es personal, a veces sacrificado, pero sobre todo solitario. Por eso en cuanto llega abril o mayo y se abre la veda abandonamos nuestros cobijos invernales y, cuál golondrina volandera, nos lanzamos a darnos un baño de lectores, conversaciones literarias y por qué no, a veces, de halagos.

Pertrechados de varios bolígrafos o plumas, por si la cosa se da bien, y varias botellas de agua nos dirigimos a nuestra caseta y encaramados a un taburete comenzamos el reclamo y esperamos a que comience la verdadera feria del libro.

Sin embargo, y a pesar de la ilusión con la que acudimos a estos eventos, no siempre sale cómo tú habías planeado.

A veces ocurre que te toca de vecino un escritor de renombre, el autor de un best-seller que lo está petando, un joven poeta que arrastra a adolescentes enfervorecidas o un famoso televisivo. Entonces tuerces el gesto, te armas de paciencia y te preparas para lo peor.

Y lo peor es que estés dos horas subido en la banqueta viendo cómo la cola de tu vecino crece y avanza lentamente mientras tú intentas disimular con una sonrisa. Es entonces cuando bendices la idea de haberte llevado un par de botellas de agua y comienzas el ritual de buscarla, abrir el tapón, llevártela a los labios, limpiarte, cerrarla y colocarla en su sitio. Todo ello con parsimonia porque dentro de diez minutos vas a tener que empezar otra vez.

También está el socorrido teléfono móvil. Lo agarras como el náufrago a un tronco flotando y comienzas a marcar números que sabes que no corresponden a ninguna persona. Y no porque no tengas tropecientos números con sus usuarios correspondientes, no, sino porque no te apetece en ese momento hablar con nadie que no sea un lector. A estas alturas de la tarde crees que no puede ocurrirte una mayor desgracia literaria, pero te equivocas.

Embelesado con tus llamadas ficticias y tus tragos amargos de agua quizás no has visto llegar a una joven adolescente sonriendo con un par de libros en la mano que te saluda y te dice lo guay que son tus libros y cómo alguno de ellos ha significado mucho en su vida. Puede que de pronto, la chica se dé cuenta de que algo no cuadra, mire el cartel con tu foto, tú sonriendo con diez años menos, y entonces suelte la bomba: ¡Ay, lo siento, tío, te he confundido!

Entonces piensas que si le sucedió a Vargas Llosa por qué no te puede suceder a ti. Y sueltas una carcajada y te dices que, a pesar de todo, las ferias del libro son guays.