Deseos por Navidad

El 19 de diciembre de 1843 Charles Dickens publicó una novelita titulada 'A Christmas Carol. In prose. Being a ghost story of Christmas' conocida en ... español como 'Cuento de Navidad'. En ella el autor británico nos invitaba a reflexionar sobre lo que se ha dado en llamar el espíritu navideño: el amor, la bondad, la generosidad… Jacob Scrooge es un anciano rico, antipático y avaro que odia a todo el mundo y sobre todo la Navidad.

Durante tres noches se le presenta el espíritu del fantasma de la Navidad del pasado, de la del presente y de la del futuro. Los tres espíritus lo llevan a través de ensoñaciones a contemplar escenas de lo que ha sido su pasado, lo que es su presente y lo que será su futuro. Horrorizado y arrepentido por su abominable proceder durante toda su vida y aterrorizado por lo que ha visto sobre su devenir, ese día, el de Navidad, comienza una nueva vida dedicada al amor por los demás. Después de casi dos siglos esos mismos principios siguen presentes en estos días en todos nosotros y los deseos de amor, felicidad y concordia inundan carteles, felicitaciones y anuncios como si de un nuevo cuento de Dickens se tratara. Al igual que Scrooge todos nos proponemos ser mejores personas durante estos días. A todos estos esfuerzos y deseos se ha unido uno más, el de hacer lo imposible por reunirnos con nuestros familiares y amigos, el volver a casa por Navidad. En estas fechas la nostalgia de nuestros amigos y seres queridos se agudiza, y los recuerdos de navidades pasadas, quizás más felices, tienden a empañar nuestros ojos. Hubo unos años, siendo yo niña, que era contado el día en que una familia no abandonaba el pueblo para marcharse a Getafe, Baracaldo o Badalona. Con el recuerdo y la añoranza de sus casas, sus campos y sus familiares el tiempo de las Pascuas se les hacía especialmente doloroso. No volvían en Navidad. Eran pocos los días festivos y el trayecto en la viajera duraba muchas horas si venías del norte. Era agosto el mes del reencuentro. Sin embargo, había un grupo de emigrantes, no tan numeroso como el anterior, que sí volvía a disfrutar de los turrones y la zambomba con la familia, eran los que vivían en Alemania y Suiza. Volvían estos al cabo de un año cargados de regalos extraordinarios para sus hijos que los demás niños mirábamos con un poquito de envidia: muñecas que hablaban, aunque no entendíamos lo que decían, paraguas que se abrían apretando un botón, trenes que corrían solos sin que nadie les diera cuerda… Años después, como a miles de estudiantes, también a mí me tocaría sentir la emoción de volver con los míos en estas fechas. Eran días de reencuentros y largas charlas con amigos entre bromas y risas juveniles, mientras la televisión nos mostraba por primera vez el anuncio del turrón en el que unos jóvenes ausentes volvían, como nosotros, a casa por Navidad. Con la nostalgia de aquellos años y el recuerdo de Dickens les deseo una Feliz Navidad.

