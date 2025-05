Conciencia

En 1803 regalaron a lord Byron un cachorro con el que le encantaba jugar. Uno de sus juegos preferidos era nadar en el mar y ... fingir que se ahogaba. El perro, sin dudarlo ni un segundo, se lanzaba al agua para salvar a su dueño.

En una ocasión aquel acompañaba a lord Byron en un viaje en barco y por accidente cayó al mar.

El escritor dio voces y pidió que se parara el barco para salvar a Contramaestre, que así se llamaba, pero el capitán le negó la petición alegando que las normas de la marina eran que un barco solo podía pararse si un hombre caía al mar. Entonces el poeta, sin ni siquiera quitarse la ropa, se lanzó desde la borda y nadó hasta dónde el pobre animal luchaba por salvarse.

Al momento se oyó una voz que gritaba ¡hombre al agua! El poeta agarró el salvavidas que le lanzaron y pronto estuvieron los dos fuera de peligro.

La anécdota que acabo de contarles sólo podrá ser entendida por aquellos que compartimos nuestra vida con un perro y que no la concebimos sin él. Porque que un animal exponga su vida por su amo es natural, alegarán los que no lo entiendan, pero que una persona se juegue la suya por aquel no entra dentro del entendimiento humano.

En estos meses estivales los cachorritos tan juguetones, tan peluditos y tan cariñosos que habías regalado al niño por Reyes han crecido. Ya no te hacen tanta gracia sus juegos porque en ellos te han destrozado dos pares de zapatos y unas gafas; el mullido de su pelaje, que tan bonito te parecía en enero, ha dado paso a un reguero de pelos por el que debes pasar la aspiradora unas cuantas veces al día y el cariño que demostraba dando unos pequeños ladridos, y con el que tanto te divertías, ahora se ha convertido en un ladrar continuo porque sigue siendo un cachorro y quiere que juegues con él.

A estas alturas el niño se ha desentendido del perro y eres tú el que tienes que poner el despertador una hora antes para sacarlo al parque, el que tiene que llevarlo al veterinario, la que tiene que recoger el vómito si se ha comido un trozo de papel o llevarlo a la peluquería, a ver si así suelta menos pelo.

Todo eso lo has ido sobrellevando a regañadientes maldiciendo el día en el que se te ocurrió ceder al capricho del niño. Pero ha llegado la hora de la verdad, la hora de las vacaciones que tienes programadas desde marzo, la hora de preguntarte qué vas a hacer con el perro.

Te dices que no puedes abandonarlo porque cuando veías el anuncio en la tele de esa gente que dejaba al pobre animalito en mitad de la carretera te parecían actos inhumanos. Pero tampoco quieres dejarlo en una guardería porque te cobran cincuenta euros por día y cuando vuelvas seguirán los destrozos, los pelos y los madrugones.

Entonces se te ocurre una idea.

El día que comienzas las vacaciones subes al perro al coche, que loco de contento no para de ladrar, y en cuanto ves una gasolinera paras, miras que no vengan coches, bajas al perrito y lo atas deprisa en el poste de una papelera. La muchacha de la gasolinera mira, pero no dice nada, quizás piense que no es posible lo que está viendo.

Luego subes al coche deprisa y conduces unos cuantos metros. Paras y miras por el retrovisor. La chica de la gasolinera se ha acercado al perro, lo desata, lo coge en brazos y lo acaricia. Suspiras aliviada y piensas que tú no eres como esos desaprensivos que abandonan a los animales para que mueran de inanición.

Luego aceleras y piensas en la playa mientras el niño mira en el móvil vídeos graciosos de cachorritos, pensando quizás en los próximos Reyes.