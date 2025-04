Clint Eastwood nunca será viejo

En el año 40 a. de C. Marco Tulio Cicerón escribió su obra 'De senectute' (Acerca de la vejez). En ella Catón conversa con dos ... jóvenes y les expone varias razones por las que no debemos renegar de esta etapa de la vida, sino aceptarla y disfrutar de ella: «Hay que hacer frente a la vejez –les dice– y compensar sus defectos con la diligencia».

Conocí a Clint Eastwood una tarde de noviembre de 1983 en que yo cumplía años. Aunque el actor ya había protagonizado una treintena de películas, aquella tarde, cuando lo vi por primera vez en la pantalla con el sombrero tejano, el entrecejo fruncido, el cigarrillo en los labios y con esa medio sonrisa, que nunca le abandonaría, supe que todos los actores que habían formado parte de mis sueños se quedaban atrás. La película de mi descubrimiento se llamaba 'El aventurero de media noche'.

En aquellos años fui descubriendo las múltiples facetas de este magnífico y atractivísimo actor en películas alquiladas en videoclubes hasta ponerme al día de casi toda su filmografía.

Contuve el aliento con el Clint prisionero intentando escapar de Alcatraz; sufrí con el escolta atormentado del presidente de Estados Unidos; me escandalicé con los métodos de policía corrupto; me entretuve con la trilogía de películas en las que no tenía nombre y en las que al sombrero y al cigarrillo se le unían el poncho y la pistola y en las que un atractivo cazarrecompensas nos daba su particular visión del mundo dividiéndolo en los que tenían pistola y los que cavaban; sufrí con el dolor del veterano de guerra cuya única posesión era un coche Gran Torino de 1972; me sentí orgullosa del ladrón Luther enfrentándose a un poder que sabía que era absoluto. Pero si hubo una película con la que todas mis emociones afloraron a la vez fue 'Los puentes de Madison'.

Había descubierto las múltiples facetas de Clint, pero aún me quedaba por ver al hombre arrastrado por una inmensa historia de amor en su madurez. Creo que todas quisimos ser en aquel momento Francesca Johnson y vibrar con el amor sincero del fotógrafo del National Geografic Robert Kincaid.

Pocas veces unas miradas han dicho tanto en el cine como los ojos llorosos de Meryl Streep en la escena final renunciando a su sueño y al gran amor de su vida mientras a través de los cristales del coche contempla la tristeza de Clint Eastwood bajo la lluvia. Sencillamente sublime.

Últimamente me emociono cuando veo al actor anciano luchar por seguir siendo él, traficando con droga para cuidar de su familia o yendo a México para recobrar a un joven y alejarlo de su madre alcohólica sólo para demostrar que aún le queda algo del coraje que tuvo. Todavía mantiene intacto ese atractivo en sus ojos azules y en esa sempiterna sonrisa que me hizo sentir tantas emociones porque para mí Clint Eastwood nunca será viejo.

Durante toda mi vida soñé con conocer al actor, ahora creo que ya no será posible. Pero como le dice Robert a Francesca en una escena de la película: «Los viejos sueños puede que nunca funcionaran, pero me alegro de haberlos tenido».

Yo también me alegro de mis sueños, Clint, pero, sobre todo, me alegro de que tu diligencia a los 94 años nos siga haciendo disfrutar.