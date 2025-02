La búsqueda de la felicidad

Corría el año 23 a. C. cuando Quinto Horacio Flaco (65-8 a. C.) escribió uno de sus poemas más conocidos, el que comienza «Beatus ... ille» («feliz aquel»).

En él el poeta latino nos venía a decir que el hombre feliz era el que llevaba una vida apacible en el campo, en dónde encontraba el sosiego, la paz de espíritu, la tranquilidad y el silencio. En contraposición con los problemas, agobios, prisas, ruidos… de la ciudad que te llevaban a no ser feliz.

Desde el principio de la humanidad el hombre ha buscado la felicidad. Pero quizás sea en nuestros días en que esa búsqueda se ha convertido en obsesión.

Así, devoramos libros de autoayuda que nos prometen vivir en el paraíso y ser felices convirtiéndonos en adictos de su búsqueda y pasamos horas siguiendo a influyentes que parecen haber alcanzado ese estado pleno de gracia.

Vivimos en una sociedad en la que se nos educa para ser felices, de ahí que huyamos del dolor y del sufrimiento y que procuremos que nuestros niños y jóvenes vivan lo más alejados posible de aquellos.

Desde hace quince años, Finlandia encabeza el ranking de países felices, según un Informe Mundial de la ONU que se da a conocer cada 20 de marzo en el Día Mundial de la Felicidad (sí, también tiene su día, yo tampoco lo sabía). España, sin embargo, ocupa el puesto 36.

Este último dato me ha extrañado pues creía que el sol, las fiestas, nuestra gastronomía y el jiji jaja nos hacían ser uno de los países más felices, pero por lo visto esto debe ser así sólo para los turistas.

Pensando en qué les puede hacer tan felices a los finlandeses he llegado a la conclusión que desde luego el clima no es, en un país en que la mitad del año están bajo cero y que en invierno a las cinco de la tarde no se ve. Tampoco creo que sea la gastronomía cuando, por ejemplo, la noche de Nochevieja en que uno se harta de marisco, jamón y polvorones los finlandeses se atiborran de ensalada de patatas, albóndigas y salchichas.

Luego pienso que puede ser por el bienestar, la libertad, la casi nula corrupción política, la confianza en las instituciones, el envidiado sistema de educación… etc.

Pero, qué va. Creo que lo que les hace tremendamente felices es la naturaleza y la lectura.

Finlandia es el país de Europa en donde más se lee y cada finlandés lee de media unos 47 libros al año, mientras que los españoles leemos entre 10 y 12.

En cuanto a la naturaleza, no existe pueblo o ciudad que no esté situado cerca de un bosque o de un gran parque y los finlandeses tienen como hobby favorito pasar tiempo en el campo.

Por lo visto está científicamente demostrado que en plena naturaleza el cerebro se pone en modo de ondas alfa y eso hace que podamos solucionar los problemas y por tanto, ser felices.

Así que este fin de semana cojan la tortilla o las chuletillas y váyanse a la sierra, a la parcela, al cortijo o a la viña y sean felices. Y si es con un libro, mejor.

Ya lo dijo Horacio hace dos mil años y nadie le hizo caso.