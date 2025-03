El arte es completamente inútil

Corría el año 1890 cuando se publicó el cuento 'El retrato de Dorian Gray' en una revista mensual, aunque un año después, corregido y aumentado, ... se editó como novela. Su autor, Oscar Wilde, recrea en ella la corta historia de un joven aristócrata y hedonista que, enamorado de su propia belleza, desea conservarla a cambio de que su retrato sea el que envejezca por él.

Pero no es la novela en sí lo que importa ahora, sino su prefacio. En él el autor irlandés desgrana una serie de afirmaciones a modo de máximas acerca del arte. De entre la veintena de sentencias me llama la atención la última: «Todo arte es completamente inútil».

Esto viene a cuento por la noticia que hace unos días saltó en la prensa, la de la venta en Nueva York de la obra de arte 'Comediante' del artista italiano Maurizio Cattelan por casi seis millones de euros. La nueva habría pasado desapercibida, a pesar de la enorme cantidad de dinero pagada por ella, de no ser porque la obra en cuestión es un plátano pegado a la pared con un trozo de cinta americana.

Pero la cosa no quedó ahí. El comprador, un chinoestadounidense, prometió comerse la banana aduciendo que así participaría personalmente en esta experiencia artística única.

Los legos en esto del arte, entre los que me incluyo, solo percibimos lo que vemos, en este caso un plátano pegado con un trozo de cinta plateada.

Sin embargo, esto me ha hecho reflexionar. Quizás necesitemos instruirnos para percibir más allá de lo que ven nuestros ojos. Practicar como en esas ilusiones ópticas en las que tienes que entrecerrar los ojos o mirar fijamente para percibir siluetas al fondo de ellas.

Pero también he pensado que en estos tiempos en que los timos son verdaderas obras de ingeniería social pudiera ser que algunos artistas espabilados se estuvieran aprovechando de los inocentes compradores. Aunque me cuesta creer que el millonario empresario haya hecho el primo. A no ser que estemos ante una nueva recreación del cuento del traje del emperador y el empresario haya pensado que a ver quién es el guapo que se atreve a decir que aquella obra de los seis millones de euros es un timo como la copa de un pino sin pasar por un panoli del arte.

Yo, a riesgo de no ser tenida por un espíritu cultivado y sin esperanza, por parafrasear a Wilde y que, como aquel niño del cuento, sólo me debo a lo que ven mis ojos, he intentado mirar la obra desde distintos ángulos y posturas, pero sólo veo una fruta con un alto índice de potasio envuelta en un timo como el de la estampita.

He echado una ojeada por internet a ver cómo está el patio del arte y me he encontrado con que hay miles de personas, por no decir millones, que piensan como yo.

Me ha llamado la atención un libro que se publicó en 2022, 'El fraude del arte contemporáneo', cuya autora, Avelina Lésper, dice cosas muy interesantes. Entre ellas sostiene que el arte busca alcanzar la belleza y que los objetos alcanzan ese nivel de belleza para no ser útiles.

De nuevo la inutilidad del arte.

El autor del plátano pegado con cinta americana debió pensarlo también al crear su obra, lástima que se le olvidara la segunda parte, alcanzar la belleza.