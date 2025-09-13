Gastroevento en Plasencia

Comenta Compartir

No es la primera vez, ni será la última, que a través de esta sección muestre mi disconformidad con el uso de Torre Lucía para ... la celebración de eventos gastronómicos en Plasencia. En el pasado fin de semana se ha organizado, según información publicada en este periódico, un certamen culinario, 'The Masters Burgues', en el que han participado ocho establecimientos de la región, mostrando su saber hacer en las elaboraciones que ofrecían. Es loable destacar que una parte de la recaudación se destinaba a la Asociación Oncológica Extremeña. Sin embargo, no me parece bien que el Ayuntamiento haya cedido este espacio a una empresa cárnica para promocionar sus productos, evitando por tanto, disfrutar en esos días de la visita turística al recinto medieval. También dudo, si el emplazamiento ofrece garantías sanitarias para el desarrollo de esta actividad. Existen otros lugares en la ciudad para organizar estos acontecimientos, de lo contrario en fechas próximas nos pueden ofrecer en Torre Lucía: 'The Masters Chikens', 'The Masters Pizzas', o de Masters… Espero que nuestros regidores tengan en cuenta mi humilde opinión.

Temas

Cartas al director