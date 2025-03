¿Y ahora qué?

Comenta Compartir

Tras el nombramiento de los miembros en la Cámaras, después de la inaudita y para mí execrable aceptación de las condiciones impuestas por los partidos ... antiespañoles que actualmente 'mandan' en España, la pregunta que pulula en el ambiente nacional es que sector político se hará con el Gobierno de la nación. Creo indubitablemente, y mucho me gustaría equivocarme, que la respuesta es incontrovertible: Sánchez y su pandilla, que diría Albert Rivera. Mi razonamiento es muy simple. Solo me hago algunas preguntas al respecto y trato de contestarlas imbuyéndome del consabido pragmatismo catalán, el no me-nos egoísmo vasco y el mimetismo reivindicador del resto de los partidos. ¿Pueden sopesar ERC y Junts la renuncia a sus ingresos como partidos? Parece evidente que no. Con el sector de la derecha, ello sería más incierto. ¿Pueden correr el riesgo de que sus exigencias actuales, no se lleven a término? No parece lógico. Tampoco aquí el bloque de la derecha parece la opción más idónea. ¿Pueden plantear al PP, una ley de amnistía que borre los delitos de sedición, en los que están involucrados conspicuos dirigentes de los partidos independentistas catalanes? Me temo que tampoco. ¿Sería planteable un referéndum de autodeterminación para Cataluña? Seguro que no. Estas y otras muchas otras preguntas, que omito por la economía expositiva que este diario impone, son las que me inducen a pensar en aquel viejo latinajo: 'alea iacta est' (la suerte está echada). Y ello, sin el menor pronunciamiento de los ínclitos y genuinos socialistas, excepción hecha del señor García Page, el del «mando a distancia». Y uno se pregunta, ¿dónde están los señores González, Ibarra o Vara? Algunos de ellos afirmaron públicamente y con rotunda nitidez «que jamás se gobernaría con los independentistas». «El PSOE nunca lo hará». ¿Que ha cambiado para este mutis por el foro?. Yo creo que este deleznable compadreo solo es posible en un país como España. Tal vez sea cierto aquel anglicismo de «Spain is different». Después de constatar cómo han discurrido los indecentes pactos alcanzados y los futuribles que están en cartera, sí que estoy de acuerdo en que somos diferentes. Yo diría más: ¡¡muy diferentes!!

