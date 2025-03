Sobre la legitimidad de la investidura

Comenta Compartir

«Deslegitimar la formación de un gobierno que no estuviera encabezado por Feijoó no parece acorde con nuestra Constitución». Nada que objetar. Cuestión distinta son ... algunas justificaciones que al respecto manifiestan significados miembros del PSOE extremeño en HOY (señores Espada, Orduña y Blanco Nieto). Cuando se afirma sin más que su partido «demostró su capacidad para entenderse con todos los demás partidos, de derecha e izquierda, nacionalistas, regionalistas y de la España vaciada», se obvian consideraciones de relevancia, no menor, de los postulados ideológicos e identificativos que muchos de ellos tienen. Denunciar la censura de Lope de Vega, y otras que no se mencionan (con las que concuerdo), para justificar la anatematización rotunda y excluyente del pacto PP-Vox, no parece razonable para quienes están dispuestos a pactar con partidos que directamente manifiestan sin dubitación alguna su deseo de romper España para lograr su independencia. Y ahí están no solo las reiteradas declaraciones del diputado Otegi, innecesarias de reproducir por consabidas, sino el intento de golpe de Estado que en 2017 llevaron a término algunos con los que se pretende gobernar. Apostillar que los pactos pretendidos «deben moverse dentro del marco constitucional y legal que tenemos», con los precedentes expuestos, podría resultar hasta de aurora boreal, sino fuera por las presumibles consecuencias. Tienen ustedes toda la razón cuando afirman que «cada uno puede pensar lo que quiera, pero cumpliendo nuestro ordenamiento jurídico». ¡Pues eso, justamente eso! Díganselo a los del golpe de Estado, por ejemplo. Estos que han conformado una de sus muletas preferentes durante la legislatura anterior. Esos que les sacaron la abolición de la sedición, la rebaja de la malversación y, tras estas consecuciones, no se cortan en afirmar que lo volverán a intentar. Y cuando hablen del bloqueo judicial del CGPJ, díganlo todo. No callen cuestiones de interés que propiciaron la interrupción de las negociaciones. Finalmente, pretender excusar la opción de PP-PSOE, posibilidad remota con la que discrepo por la profunda transformación que el Partido Socialista ha sufrido, con los insultos recibidos... ¿Se les ha olvidado las descalificaciones que a diario repetían los ministros del Gobierno y que reproducían como auténticos papagayos y carentes de originalidad alguna? Señores, no pierdan la coherencia y sean honestos con los «verdaderos postulados de su partido».

