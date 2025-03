¿Está Sánchez desprestigiado?

Comenta Compartir

Decía Sófocles que «un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo». Si analizamos las ... actuaciones de nuestro presidente, Pedro Sánchez, podemos afirmar que nada se le ha puesto por delante que para él resultara imposible. El preceptor ideológico de Sánchez, Maquiavelo, sostenía que «la política es el arte de engañar», y en esto hay que reconocerle al presidente que es un alumno aventajado. Dada su eximia volubilidad de criterio, son numerosas las afirmaciones que declina a las 48 horas. Recordaré algunas de las más notables: «No se va a romper España, se va a romper la Constitución». Alardeó de gestión en la pandemia, con la peor tasa de mortalidad del mundo, para ser desmentido por el INE, que las duplicó. Permitió, pese a las diversas advertencias sanitarias, la manifestación del 8-M en Madrid. Aprovechó el estado de alarma para anular el portal de transparencia. Su Gobierno afirmó que las mascarillas no eran necesarias y se negó a revelar la identidad del comité clínico que lo asesoraba. «Convocaré elecciones en cuanto llegue a la Moncloa», para posponerlas a un año después. Sánchez, sin consulta previa, se doblegó ante Marruecos y entregó el Sáhara 46 años después, marcando un giro histórico que reconoce la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española. «Con Bildu no vamos a pactar». «Creo que ha habido un delito de rebelión, de sedición en España, y en consecuencia deberían ser extraditados esos responsables políticos». Derogó la sedición y minoró las penas por malversación. Sobre los indultos a los políticos independentistas presos por el 1-O y la DUI, contestó: «¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno, absolutamente ninguno y yo siento vergüenza de eso». «Nadie está por encima de la ley. Quiero garantizar a la ciudadanía que la sentencia se va a cumplir», para poco después, dogmatizar: «La decisión del indulto nos permitirá pasar de un mal pasado a un futuro mejor». Ahora le toca mover ficha a la otra parte, empezando por que ERC y Junts se pongan de acuerdo sobre cuáles son las propuestas que quieren llevar a la mesa de diálogo entre gobiernos. «No voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas». «A usted, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia». «No voy a subir los impuestos». «España se merece un gobierno que no le mienta», dijo el presidente «Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto» (G. Lichtenberg). No sé si muchos 'socialistas' se rigen por ese acuerdo que dice: «Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado». Pero es qué para superarlo, se necesita mucha valentía. Tienen a un gran maestro.

Cartas a la directora