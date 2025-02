¿Presidente del Gobierno ilegítimo?

Comenta Compartir

En la carta publicada en este diario el día 8 por Antonia Márquez Anguita criticaba a los sectores de la derecha que dicen mantener la ilegitimidad de nuestro presidente de Gobierno. El presidente es legítimo, por cuanto accedió al poder siendo elegido por los votos ... de los ciudadanos y cumpliendo los requisitos establecidos en la Carta Magna, es decir, de forma legal, reglamentaria, lícita, oficial. Cuestión diferente es el enjuiciamiento que de su política pueda hacerse. No seré yo quien aplauda actuaciones tan vergonzantes en sus numerosos cambios de opinión, como los indultos, la minoración de la malversación, sedición y amnistía, en la que concuerdo con su admirado líder González, cuando afirmó que «por siete votos, no merece la pena». Pasa seguidamente a criticar un caso, que según afirma, la derecha sabe que es inexistente, refiriéndose a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y lo hace comparándolo con el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, censurándole a ella la defensa que de él hace. Exponía yo en otra carta que, hasta ahora, no se ha acreditado, más allá de una relación sentimental, cualquier otra conexión de posible imputación para la Ayuso. Verificar la falsedad o no de esta afirmación, debería ser la finalidad lógica de las actuaciones que se pretenden. Y lo mismo mantengo para la señora Gómez. Ultima su carta con una incisiva descalificación sobre «la mediocridad de los políticos españoles, que singulariza en Pablo Casado y actualiza con Alberto Núñez Feijóo, acompañado este último por los personajes más incívicos, irrespetuosos y con lenguajes poco adecuados». ¿Se olvida acaso del constructor de muros? ¿O tal vez del exalcalde de Valladolid, arquetipo de la dialéctica más respetuosa? ¿O de la señora Montero? En esto, como en casi todo, no hay que perder la objetividad.

Cartas a la directora