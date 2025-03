Preguntas inadmisibles

Comenta Compartir

Hace unos días, escuchando las noticias, me quedé totalmente desconcertado al escuchar a nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugerir a quienes acusaron «sin pruebas» ... al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, deberían ofrecerle una disculpa una vez que la Guardia Civil no ha encontrado mensajes en su dispositivo que prueben que llevó a cabo una filtración sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Quién va a pedir perdón al señor García Ortíz? Quien va a pedir su dimisión sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que, en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje, desdeñando la posibilidad de que fuesen borrados. Ahora dicen que es que los mensajes se borraron. Por favor elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas, que ahora mismo se está comprobando que no existían, que pidan disculpas y que asuman su responsabilidad. Todo esto es lo que contesta al ser preguntado por otro punto recogido en el informe de la UCO, en el que varios de sus principales colaboradores en La Moncloa y en el PSOE, en concreto, el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, el jefe de comunicación del PSOE, Ion Antolín y la directora de comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez, tuvieron acceso al email con datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso antes de que se publicara en los medios de comunicación. Las acusaciones contra el fiscal y contra sus colaboradores son una «cortina de humo». Para él, lo importante de este asunto es que el novio de Ayuso «aclare los presuntos delitos que ha cometido contra la Hacienda pública», y que esta asuma responsabilidades políticas y que Alberto Núñez Feijóo se las exija. Tras ello me he preguntado si estas declaraciones obedecen o no a una enajenación transitoria, se ha contagiado del desparpajo consustancial de la vicepresidenta María Jesús Montero o incurre, una vez más, en ese cinismo con que el encara las situaciones que le incomodan. Hay que ser muy deslavado para despreciar el borrado de los whatsapp. Insolente al solicitar perdón para los que nos atrevemos a exigir explicaciones. E incoherente pertinaz al reclamar responsabilidades a Ayuso y evitarlas sobre las que afectan a los doce procedimientos penales y civiles que le afectan. Son tal vez, las prerrogativas del 'gran trilero'.

Cartas a la directora