Ese «personaje»

Quejumbroso, plañidero, a veces melindroso y las más altivo, arrogante y hasta despectivo, ha deambulado Sánchez por todas las cadenas de televisión, emisoras y demás ... medios de comunicación por tamaño insulto. Feijóo le ha llamado «personaje». Ultrajante, humillante, vejatorio. Pero veamos don Pedro, una de las definiciones de «personaje» es «la persona de distinción, calidad o representación en la vida pública». ¿Dónde está el insulto? Usted es una persona representante de la vida pública, que se ha distinguido en su quehacer político como presidente de España, por numerosas actuaciones muy acertadas, tales como la subida de las pensiones, la del salario mínimo y algunas otras. Pero por lo que más se le identifica a usted es por algunas de sus frases más renombradas y, sobre todo, por sus «cambios de criterio». «No pactaré nunca con Podemos», para llegar al 'pacto del abrazo' dos meses más tarde. Su imagen es de las que perdurará en el tiempo. Cómo olvidar su enternecedora efusividad: «Con Bildu, no vamos a pactar, si quiere se lo repito.... Con Bildu, no se pacta nada». El «no es no» ha sido una de las más recordadas. Se sintió orgulloso de la ley del 'solo sí es sí', si bien pidió tiempo porque necesitaba asentarse. Desgraciada ley por sus funestas consecuencias. Eliminó el delito de sedición, so pretexto de su homologación con Europa, dejándolo en meros desordenes públicos agravados, contraviniendo al Supremo en su gravedad y tipificación de penas y cambiando de criterio respecto a sus declaraciones a Susana Griso, «creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y en consecuencia debería ser extraditados los responsables políticos», para luego justificarlo con una nueva mentira, al afirmar que su modificación la expuso en su investidura. «No voy a permitir, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas». Y uno se pregunta ¿con quien ha gobernado entonces? «Los indultos políticos deben acabar en nuestro país. El debate de los indultos no está encima de la mesa, porque el gobierno ni lo ha planteado, ni hasta los independentistas lo quieren». Se encargó otro bribón de desmentírselo públicamente, el diputado de ERC, que hace honor a su apellido. De verdad que usted cuando decía estas cosas no actuaba con falsedad, fullería y argucia? Decía el señor González que «rectificar es de sabios, pero hacerlo todos los días es de necios». No tengo más que añadir, aunque me quedo con ganas.

Cartas a la directora