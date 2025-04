El ominoso silencio de los intelectuales

Comenta Compartir

Llevamos algo más de un quinquenio en el que han acaecido hechos, situaciones y escenarios que según mi criterio bien que hubieran justificado el enjuiciamiento ... de los sectores más relevantes de nuestro país. Y no me refiero, claro está, al gremio político, en el que desafortunadamente no abundan precisamente. Aludo a sectores universitarios, corporaciones, colegios profesionales y un largo etcétera. Es inexplicable que eximios integrados en estos sectores (juristas, filósofos, técnicos, etc.) a los que se les presume una notable formación, permanezcan, salvo contadas excepciones, en una posición ominosamente silente. No sé si esta pueda ser considerada como una dejación de funciones desde una consideración estrictamente moral, pero desde la firme creencia de que hay obligaciones, ajenas a las estrictamente profesionales, su actitud es cuando menos desconcertante, cuando no ignominiosa. Era el escritor francés Víctor Hugo quien decía que «no es fácil mantenerse callado cuando el silencio es una mentira». Aquí, en nuestra España, parece que los intelectuales son más proclives a la doctrina del confucianismo: «El silencio es un amigo que jamás traiciona». Este pragmatismo pusilánime, deshonroso y detestable debería ser siempre rechazable.

Cartas al director