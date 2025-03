El nuevo feminismo

Comenta Compartir

Este movimiento, que nace en el siglo XVIII, lo hace en un principio como rechazo al patriarcado que establecía notables diferencias entre hombres y mujeres. ... Postula la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Su evolución, a lo largo de los años, ha discurrido por distintas fases, todas ellas con ánimo de hacer prevaler sus diferencias. Quizás uno de los denunciantes originarios de esta discriminación fue el benedictino Benito Jeró-nimo Feijoo (1676/1764), que con su discurso en 'Defensa de las mujeres', elabora el que se ha considerado como el primer tratado del feminismo español. Con posterioridad, estos intentos de igualdad tienen su continuidad con la formación de los clubes de las mujeres en la Revolución francesa, así como con la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía, a finales del siglo XVIII. Las vindicaciones de unos y otros no pasan de una exposición de agravios comparativos, sin que ello se tradujera en las modificaciones pretendidas. No es hasta primeros del siglo XIX, cuando países como EE UU, Inglaterra o Alemania conceden a las mujeres el derecho al sufragio, logro éste que establece un hito de significado interés para el feminismo en general. Comparecen en la sociedad movimientos como el feminismo liberal, cuya reivindicación preferente es la igualdad política y jurídica de la mujer. También lo hace el movimiento socialista y movimiento marxista, basados principalmente en la lucha de clases. Fue Engels, en su obra 'El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado' (1884), quien establece que en la familia «el hombre es el burgués y la mujer representa al proletario», obra que fue considerada de gran importancia para el feminismo socialista. En contraposición a las dos anteriores, aflora el feminismo radical, cuyo propósito fue superar el supremacismo varonil. Otras expresiones, aparecidas con posterioridad, como el ecofeminismo, feminismo de género, feminismo lésbico, etc., no son siempre acepciones de una misma realidad, habida cuenta de los matices de concepto que las diferencian.

Después de este breve y sintético bosquejo histórico sobre el feminismo, comento mi sorpresa por lo que entiendo es una desvirtuación grosera y antiestética del auténtico y deseable feminismo. He visto en alguna cadena de televisión «la reivindicación» de una conocida cantante, Amaral, que, al grito de «liberación de la mujer», desnuda sus pechos para mostrarlos al público. Como justificación se argumenta en que «es una parte más del cuerpo»; que la «ultraderecha nos está censurando»; «porque nadie nos puede arrebatar la desnudez»: «porque somos demasiadas»; «para que este país avance y sea mucho mejor»; y otras series de afirmaciones carentes del peso y fundamento necesario para defender algo tan serio e importante como es el feminismo genuino, auténtico, verdadero.

Cartas a la directora