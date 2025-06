La inmoralidad de la guerra

Comenta Compartir

«La guerra es una derrota para la humanidad», dijo Juan Pablo II. Siempre es posible evitarla. La paz es alcanzable mediante el diálogo y ... la comprensión. No existe la guerra inevitable. La realidad que vivimos no parece discurrir por estos derroteros. Las vomitivas noticias que a diario nos llegan de los ataques de Israel sobre la población de Gaza, en sus intentos de suministro alimentario, van más allá de una amoral humanidad. Violan los más elementales derechos humanos, algo ininteligible, abominable e inadmisible. Decía Albert Einstein, que «la fuerza siempre atrae a los hombres de baja moralidad». La brutalidad y, sobre todo, la inutilidad de la guerra, descalifican a los impulsores de estas. Netanyahu ha sobrepasado todos los límites de la proporcionalidad, incurriendo en una revancha desmedida, desorbitada e injustificable. Junto a él ha permanecido –como si-empre ocurrió– EE UU. Hace unos días, obviando las dos semanas de negociación que Trump había anunciado, volatilizó tres laboratorios en los que, al parecer, se enriquecía uranio. La situación es atemorizadora. Se puede incurrir en un conflicto de consecuencias impredecibles. Simultáneamente, Ucrania sigue sufriendo la barbarie del invasor ruso. Y, sobre sendos conflictos, no se logran soluciones efectivas que impidan su continuidad, por la inoperatividad pusilánime del resto de naciones. «La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la guerra», dijo Juan XXIII. Los auténticos líderes, son aquellos qué evitando la guerra, consiguen la paz.

Temas

Cartas al director