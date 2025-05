Las impresentables muecas de la vicepresidenta

Comenta Compartir

Tengo ya los años suficientes para poder aseverar que jamás había visto en el Congreso español el impresentable comportamiento en un miembro del Gobierno como ... el realizado por la señora Montero, con una serie de gesticulaciones labiales impropias por su relevancia política y el lugar en que se llevaron a término. Caracterizada por su temperamento lenguaraz, modales vulgares, un tanto ordinarios y hasta arrabaleros, nuestra perínclita vicepresidenta, médico de profesión, nos amenaza, emulando tal vez al titular la de la Fiscalía General del Estado, cuando afirma, al referirse al caso Ayuso, «que posee nuevas revelaciones que a todos escandalizará» y a la que los medios de comunicación tendrán acceso «en los próximos días». (¿Quién les facilitará ese acceso?) Para justificar que no se trata de ninguna filtración judicial desde el propio Ministerio aduce, incoherentemente, que su información proviene de la prensa. El Gobierno la excusa manifestando que ello no ha sido más que una «premonición» de la señora Montero. Al parecer, habrá que agregar a su CV una perspicuidad visionaria, capaz de remedar a la mismísima Aramis. Debiera ser algo más equilibrada en sus comentarios, bienhablada en sus expresiones y correcta en sus modales, evitando las marrullerías, que algún día le pueden costar algo más que algún berrinche. Su locuacidad alcanza nuevamente a la señora Ayuso, al considerar que «es tremendamente grave y absolutamente injustificable que la presidenta madrileña hable de un Estado policial porque no le gusten las investigaciones judiciales a su pareja. Por favor, vicepresidenta, no pierda la escasa coherencia que se le presume. ¿Usted va a hablar de críticas al poder judicial? ¿Usted? Son muchas las formas de hacer el ridículo y usted tiene años suficientes para evitarlo.

Cartas al director