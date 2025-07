El gran debate

Comenta Compartir

Tras una espera inapropiada, dada la importancia del tema a tratar, nuestro presidente compareció en el Congreso para no aportar nada nuevo sobre los hechos ... ocurridos, consecuencia no solo del demoledor contenido del informe de la UCO sino además de los que deberían ser fruto de las pesquisas de régimen interno a las que estarían obligados en el seno de su partido. Pero no, el relato inicial discurrió por lo que todos conocemos, sin que justificara, por ejemplo, por qué expulsó a Ábalos, para más tarde recuperarlo y pasar a continuación a la exposición de medidas anticorrupción, todas aceptables y algunas innecesarias. Al final, garra de acero contra el PP y Vox y guante de seda para el resto. Se trataba de conciliar con estos últimos para la consecución de lo pretendido: la continuidad del autodenominado partido progresista. Para ello, la táctica empleada fue la habitual. No se apartó del 'y tú más', como si eso les exculpara. Cierto es que el PP, en cuanto a corrupción, tiene mucho por callar, pero de ahí a afirmar que es el mayor de los partidos corruptos es faltar a la verdad. Desde los GAL hasta los últimos casos que le atañen, la lista se hace larga. El momento álgido del debate fue consecuencia de la ya reiterada acusación a Feijóo sobre su ocasional compañía con un narcotraficante: «el único que ha tenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted». La contestación no se hizo esperar y fue de una contundencia devastadora: «Pero ¿con quién está viviendo usted?, ¿pero de qué prostíbulos ha vivido usted?, ¿y ahora quiere ilegalizar su biografía? Allá usted, pero no se compare conmigo». Donde las dan las toman, dice el proverbio. Por lo demás, la intervención del resto de partidos, especialmente los que propiciaron la investidura, fue la previsible: denuncia de la corrupción objeto de comparecencia, exigencia de medidas correctoras y alguna velada y tímida amenaza sobre la continuidad en el apoyo. Eso sí, recordándole las obligaciones contraídas, con alguna que otra escenificación más o menos histriónica como las de Yolanda Díaz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión