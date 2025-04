El egocentrismo de la vicepresidenta

Comenta Compartir

Yo, yo, yo... Es el «yoísmo» de la ministra. Sí, me refiero a la vicepresidenta tercera, la top model del Gabinete. La que ha pasado ... de vestir una indumentaria de 'progre', en sus tiempos de alabanzas y fervor benedictino las actuaciones de su admirado Hugo Chávez, a lucirse como una prócer modelo de las más distinguidas casas de moda del contexto internacional: Chanel, Versace... La gente se pregunta con malsana curiosidad cómo un sueldo de ministra da para tanto. Ha pasado de ser una desconocida a nivel nacional, a protagonizarlo todo. Su puesta de largo fue la ocupación de la vicepresidencia tercera del gobierno. Desde entonces no hay charco en el que no se meta: empresarios, bancos, ofertas para todo el mundo... Se ha convertido en la omnipresente, la ubicua del régimen. De una actuación tediosa y de autobombo en la moción de censura, a monopolizar narcisistamente las negociaciones con el líder de Junts. Ahora, dada las dificultades que encuentra en sus negociaciones con los separatistas catalanes para la aceptación de la ley de amnistía que pretenden, enseguida se apresta a solicitar a un grupo de 20 de abogados que deliberen hasta la consecución de una «vía jurídica» que les saque del embrollo. «La amnistía tiene encaje constitucional y puede salir adelante», afirma. Acredita su confíanza en quien dijo que «la ley es el fruto de la voluntad popular», que viene a contradecir, conceptualmente esta otra: «Transmitir falsamente a los ciudadanos la idea de que jueces y fiscales, más que garantes de la ley, son meros ejecutores o instrumentos de Gobierno y oposición, dedicados a hacer lo que convenga a la coyuntura del momento constituye un error y una irresponsabilidad que se paga, precisamente, con la quiebra del propio sistema que se dice querer defender...». Su coherencia la verificaremos en poco tiempo. Pero su egocentrismo es obstinado y contumaz: «El mensaje recibido anoche fue muy claro, asumo el reto», dijo tras la debacle electoral. «Desde mañana me pongo a dialogar con fuerzas progresistas». «Seguimos pidiendo la dimisión de Rubiales, que ha vejado y agredido a una mujer. Sus excusas no sirven en absoluto», ha sentenciado últimamente. Es una pena que no anteponga la sinceridad a la charlatanería y ese egocentrismo impenitente que la singulariza y nos diga la verdad sobre el paro real de España y sobre el caso Ramiro Santalices, al que encubrió y recolocó tras expulsar a los dos militantes que denunciaron la existencia de vídeos pornográficos en el ordenador de su sede en Galicia. Yolanda Díaz mintió con insólita desvergüenza, y lo sabe. Pero su protagonismo en este caso es inexistente.

