¿Por qué no nos dice la verdad?

«En la política ya ni siquiera hay hipocresía, solo desfachatez», según Javier Marías. Este escritor sostiene que: «La gente se cree cosas inverosímiles, como ... si la capacidad de raciocinio estuviera medio suspendida. Eso de «lo que dicen los míos va a misa aunque la realidad lo desmienta». La «posverdad», que reconoce la mentira en política, es aceptada por gran parte de la sociedad según algunos sociólogos, por cuanto sirve para protegerlos de algo más aterrador: la verdad. Maquiavelo, el maestro de nuestro esclarecido presidente, afirma que «el gobernante debe tener la astucia del zorro para hacer frente a las distintas adversidades que pueden surgir en la vida pública, y recomienda no engañar, ni ocultar información a los colaboradores que están más interesados en el bien del príncipe y de su gobierno».

Establecido lo anterior, nadie puede extrañarse del comportamiento de nuestros políticos. En los debates, rara vez algún político fue capaz de rebatir las mentiras que se compartieron en directo. Lo habitual es el uso de orejeras. Y es aquí donde aparece muestra egregia vicepresidenta primera, la señora María Jesús Montero. Tropezar con ella ha sido meramente causal. Al parecer, estaba convocada para explicar las bondades del «concierto catalán». Tras escucharla con especial interés y, lamentablemente, por más minutos de los justificables, me quedé 'in albis'. Su disertación transmutó a un ataque inmisericorde al PP, evadiendo la finalidad de la cita y justificándose en la publicación del contenido del precitado acuerdo. Yo, que lo he leído, no he conseguido comprenderlo. Claro es que mi formación es técnica y no política, pero imagino que a los ciudadanos, en general, nos gustaría conocer, con números y porcentajes, como quedarán comunidades autónomas como la nuestra en relación con las privilegiadas de siempre. Y esto la despachada vicepresidenta ni tan siquiera lo ha rozado.

Eso sí, me he conformado con la gestualidad que le es acostumbrada, balanceándose como una mecedora, con esa displicencia y altivez que solo ella es capaz de sustentar. Tendría que acogerme, para evitar desengaños, al consejo que Francisco Franco dio a uno de sus ministros: «Haga como yo, no se meta usted en política». Habrá que pensarlo.