Desvergüenza de algunos políticos

«La verdad os hará libres» es una cita bíblica muy divulgada y desgraciadamente en desuso. «Cero preocupación» por la ley de amnistía e insiste ... en que es «una cuestión interna». «Hay cero preocupación de la C. E. sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España». Y agrega: «Conocen la proposición de ley, saben que es conforme con la Constitución, con el sistema legal comunitario y con los valores europeos». Estas son las declaraciones del ministro Félix Bolaños tras su reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y con el comisario de Justicia, Didier Reynders. Pocas horas después son desmentidas por el portavoz del comisario y, a pesar de ello, el superministro, haciendo gala de cinismo, se ratifica en ello. Ya afirmaba Abraham Lincoln que «es posible engañar a unos pocos todo el tiempo. Es posible engañar a todos un tiempo. Pero no es posible engañar a todos todo el tiempo». La mentira, el engaño y hasta la impudencia utilizada por algunos políticos deteriora la calidad de nuestra democracia. Parece que quien trueque la verdad en algo más fútil o banal, mayores posibilidades tendrá de ganar las elecciones. «España se merece un gobierno que no le mienta», «pactar con Podemos me provoca insomnio», «Bruselas me pidió rebajar el delito de sedición», «los presupuestos –afirmó Isabel Rodríguez– se han presentado en tiempo y forma», confirmándolo el 27 de noviembre Nadia Calviño, pese a que la C.E. obliga a presentarlos el 1 de octubre. El PP niega evidencias tan innegables como su corrupción, habla de «Gobierno ilegítimo»; Teodoro García Egea le espetó a Yolanda Díaz, que había «seis millones de desempleados», a pesar de ser falso; Jaume Asens dijo en el pleno del 22 de junio que «con el Gobierno de Rajoy, uno de cada cuatro indultos era por corrupción», pero a pesar de ser falso, lo repitió el 30 de junio, en el Congreso. Al final, se termina por creer en el equívoco de que todos los políticos son iguales. Y no es cierto. Los ciudadanos son más inteligentes que las personas que los dirigen. Lo que se llamó el método Ollerdorf que se hizo famoso al estudiar inglés: ¿Cuál es su nombre? Contestación: hace frío en la calle, es otra de las formas de falsear la verdad. Al final, cobrarán actualidad las palabras de Aristóteles: «El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad». Es lamentable que sean la falsedad y la trápala las que caractericen nuestra vida política.

Cartas a la directora