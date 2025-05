Denuncias a la familia de Sánchez

Comenta Compartir

Desde hace meses vemos en los medios las denuncias que sobre la familia de nuestro presidente se formulan y las contestaciones que se trasladan por ... parte del Gobierno, el PSOE y alguna asociación de jueces. Begoña Gómez está imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El hermano de Sánchez, David Azagra, está investigado por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, así como de presuntos delitos contra la Administración y la Hacienda Pública. Ante estas circunstancias, las contestaciones oficiales son de la misma guisa. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dice que: «Otra vez estamos delante de una denuncia falsa construida otra vez a través de retazos de tabloides digitales». La portavoz no solo cuestionó al sindicato querellante, sino también la credibilidad que, a su juicio, le da la juez instructora del caso. Montero asegura que la causa «está abocada a su archivo» porque se basa en una «denuncia falsa» y acusa a PP y Vox de «cosificar» a Begoña Gómez. Afirma que «la derecha ataca a la mujer del presidente porque es una mujer libre y con una carrera profesional brillante». Por su parte, Ana Redondo manifiesta que «estamos ante una denuncia falsa, sustentada sobre bulos». Tras la observación que le hace Susana Griso, recordándole que son tres los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid los que han admitido a trámite la denuncia, la ministra contesta que este asunto se enmarca en «una politización de la justicia». El ministro Félix Bolaños ha asegurado que Gómez sufre una «gravísima indefensión» en la causa abierta en su contra, y ha insinuado que, si el proceso continúa, «los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende». El Gobierno ve «incomprensible» que la denuncia contra Gómez haya llegado tan lejos y lamenta su indefensión y el PSOE pide al juez que impute a ex altos cargos de Interior por persecución ilegal a la familia de Sánchez. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha expresado su inquietud por lo que percibe como una injerencia del poder ejecutivo sobre el judicial y acusa a Bolaños de presión inadmisible en la investigación. Y el ciudadano se pregunta: ¿por qué, tras estas acusaciones a Begoña Gómez y a su cuñado, los afectados no han aclarado el contenido de estas? Con lo fácil que resultaría y las numerosas oportunidades que han tenido y han declinado. Montero ha asegurado que «pese a todas las singularidades» en el proceso, «la verdad siempre se impone». «Estoy segura de que el Estado de Derecho se mostrará fuerte contra estas denuncias falsas cuando todo se aclare». Ustedes, señores del PSOE, podrían haberlo hecho mucho antes.

Cartas al director