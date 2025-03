La cantinela del sanchismo

Comenta Compartir

Son ya tantos meses como los que de gobierno de Pedro Sánchez llevamos, que escuchamos siempre la misma línea argumental, tan recurrente como falaz y ... artera, sobre la pretendida justificación a la ley de amnistía. Esta cantinela, pergeñada y proclamada por el presidente y a la que se incorporaron disciplinada y coralmente, el resto de conmilitones sanchistas, ha constituido uno de los impresentables argumentos esgrimidos. El apodo «gruñido», en la jerga militar, se les asigna a los soldados cuyo primer deber es el combate. En su emulación política, al grupo socialista se incorpora, con denonado interés y rango supremo, el meritorio Félix Bolaños, (el 'segundo'), acompañado inexorablemente de la altanera y desvalada María Jesús Montero. El cabestrillo siempre es el mismo: en Cataluña, a ustedes les hicieron dos referéndums. ¡Falso! El fallido golpe de Estado, así como los referéndums, fueron contra España. Confirmativo de ello es la empecinada reiteración de «ho tornarem a fer», reincidencia en la que insisten sin desanimo alguno los socios del gobierno. Otra de las proclamas es la atribución de una encomiable normalidad en Cataluña. También en esto se falta a la verdad. En un territorio en el que se compran votos por investidura y en el que los socios del gobierno no declinan de sus nefastos propósitos, no es posible hablar de normalidad, salvo que su significado se cambie. Claro es que esto, para nuestro ínclito presidente, no es algo inabordable. Afirmar que gracias a la amnistía y a los indultos, la concordia y la convivencia se han logrado, no es una afirmación equivocada, sino tan inventada y fraudulenta como insultante. ¡Cómo se pueden aseveraciones de esta índole! Subestimar la inteligencia del ciudadano tiene un coste y su adelanto ya lo han enunciado los resultados del 18-F. ¿De verdad creen que en Galicia, dentro de la abstención, no ha habido militantes socialistas que desde su desacuerdo con la Ley de Amnistía han rechazado su voto al partido? ¿De verdad alguien, con un grado medio de sensatez, puede creerse que perdonar lo sucedido en 2017 es abogar por la democracia? Sinceramente no lo creo. Me parece vergonzosa la impresentable tramitación de esta ley. Las cesiones que se han realizado y las que presumiblemente se otorguen en la ampliación de su trámite resultan verecundas. Finalmente recordar, con mi mayor afecto, el reconocimiento a las fuerzas de seguridad del Estado por esas dos últimas víctimas ignoradas por un presidente también de ellos, que optó por vestirse de gala para evitar dar la cara allí donde estaba obligado.

Cartas a la directora