De trilero a trilero y tiro porque me toca

Una vez más, hacemos el ridículo más bochornoso. Me refiero a los contratos que la administración española formalizó con la israelí. Creo que fue en ... 2023 cuando nuestro presidente solemnizaba en el Parlamento español, con esa entonación, tan pretendidamente convincente como artera, que nuestro país no compraría jamás armas a Israel. «Eso, téngalo por seguro», fue la contestación que trasladó. Tras esta declaración, y en el tiempo posterior, se producen declaraciones de actualidad de sí pero no, no pero sí…, que degeneran en una tragicómica bufonada, difícil de superar, hasta que Sánchez la finaliza desautorizando al ministro del Interior y resuelve el contrato. En román paladino, paga-mos algo más de seis millones y medio de euros y nos quedamos sin quince millones de balas. Para ese viaje no se necesitan alforjas, que diría cualquier paisano. La loable intencionalidad de esta decisión es la minoración económica de los desalmados y sanguinarios sionistas. Enseguida, los partidos políticos de izquierda se apresuran para apuntarse medallas. El fulgor y la encomiable elocuencia de Yolanda Díaz inunda abrumada y desbordantemente televisiones y radios, en las que se apropia el éxito de su gestión. Vanagloriándose de ello, afirma: «He mantenido conversaciones y negociaciones con el presidente y el ministro». Las explícitas amenazas de otros partidos, quedan para ella en agua de borrajas. La pregunta preceptiva para todos ellos es: ¿cuánto pagamos a ese déspota y despiadado ruso, que masacra y ocupa Ucrania? Desde que empezó la ocupación, 8.900 millones. Pero estos son unos pobres y parias ucranianos, o sea, algo así como mártires con más sufrimiento y menos clase, sobre los que el mundo entero permite, no solo su aniquilación, sino una inadmisible y deleznable ocupación, impuesta por la fuerza. Si la igualdad no es un privilegio sino un derecho, estos deberían ser para todos sin exclusión alguna. ¿Cuándo van a exigir la cancelación de los contratos con el cafre mandatario soviético?

