El diccionario define «trasoír» como «oír con equivocación o error lo que se dice». Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntado sobre la posibilidad de presentar ... una moción de censura dijo que su partido va a utilizar las herramientas que considere oportunas, aunque para ello «hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en este contexto». Sin pérdida de tiempo, nuestro presidente le replica: «Hoy lo ha dicho claramente, que su propuesta es una opción con Abascal y Puigdemont. Están desesperados». La reacción en cadena de los acólitos gubernamentales es inmediata. María Jesús Montero: «El nivel de hipocresía y cinismo del PP de Feijóo ha llegado a su cota más alta. Tras organizar manifestaciones contra la amnistía y llamar al Gobierno traidor, un Feijóo desesperado se lanza ahora en brazos de Puigdemont». Yolanda Díaz: «Su torpeza en términos políticos es aplastante». Una 'estrategia errada' por parte del PP. Óscar Puente: «Se trata de la metedura de pata que le faltaba para rematar la faena». «Gracias, Alberto». Félix Bolaños: «Tenemos al PP en caída libre, a la deriva, como demuestran las manifestaciones que acaba de realizar Feijóo», tras sus declaraciones sobre Junts. Comín no desvela qué votaría Junts ante una moción de censura de Feijóo: «No comento especulaciones». De la literalidad de lo declarado por Feijóo no pueden inferirse las invectivas recogidas. En ninguna parte de su pronunciamiento ha citado a Junts. Pero todos han afirmado lo que no se ha dicho. El candidato del PP cuenta con 172 votos: 137 del PP, 33 de Vox, uno de UPN y otro de Coalición Canaria. Es evidente que le faltan cuatro. También lo es que con Junts alcanzaría mayoría suficiente para gobernar en solitario, pero igualmente podría hacerlo con el PNV. Todos conocemos la situación de estos partidos. El primero, pendiente de la aplicación de la amnistía, de difícil consecución con el PP en el gobierno. El segundo, caracterizado por su egoísmo impenitente, es capaz de negar la existencia del sol si eso le favorece a pesar de gobernar con el PSOE. Mentir es «decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Inducir a error». ¿Quien falta a la verdad? Por cierto, ¿alguno de los mencionados recuerda qué hizo Baltasar Garzón cuatro días antes de las elecciones vascas y gallegas en 2009? No fue Zapatero quien emuló a Sánchez y sus ministros para acusar al juez de protagonizar un «zafio montaje» y calificar su comportamiento de «burdo» y «extraño». Por el contrario, salió en su defensa. ¿Trasoír, mentir…?. Usted mismo.

